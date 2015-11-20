اوباما و مدودوف به مالزی رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا و «دیمیتری مدودوف» نخست وزیر روسیه برای شرکت در دهمین نشست سران کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به «آسه آن» به «کوالالامپور» پایتخت مالزی رفتند.

این نشست که در روزهای ۲۱ و ۲۲ نوامبر (۳۰ آبان و ۱ آذر ماه سال جاری) قرار است در کوالالامپور برگزار شود، علاوه بر مسائل امنیتی در خصوص رشد پایدار اقتصادی در منطقه آسیا - اقیانوس آرام و نیز همکاریها در حوزه های انرژی و مالی به بحث خواهد پرداخت.

کاخ سفید و کرملین از دیدارهای مقامات خود با برخی سران کشورهای حاضر در این نشست خبر داده اند.

اوباما در تلاش است اتحاد‌یه های منطقه‌ای را در مقابل نگرانی‌های خود مرتبط با نفوذ چین در آسیا-اقیانوس تحریک کند.

رئیس جمهور آمریکا که برای شرکت در نشست سالانه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به «آسه آن»در «مانیل» پایتخت فیلیپین به سر می برد، برای نشست مذکور وارد کوالالامپور شده است.