قاتل چهار شنبه سوری دستگیر شد/اعتراف به قتل پس از 8 ماه

به گزارش خبر گزاری مهر، ساعت ۲۳ شب ۲۷ اسفند سال ۹۳، از طریق بیمارستان بهمن یک فقره فوت مشکوک جوانی ۲۰ ساله به علت اصابت جسم تیز (چاقو) به ناحیه قفسه سینه به کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس اعلام شد .

با بررسي هاي اوليه از دوستان مقتول مشخص شد ، مقتول بنام "مصطفي " (تبعه افغانستان) بهمراه آنها در خيابان علامه جنوبي به پارکی در این خیابان مراجعه نموده که در داخل پارک مابین آنها و چند جوان ناشناس نزاع و درگيری دسته جمعی رخ داده و طی آن مصطفی بر اثر اصابت چاقو به ناحیه قفسه سینه مصدوم ، توسط دوستانش به بيمارستان منتقل اما به علت شدت جراحت وارده فوت مي نمايد و ضاربين نیز از همان محل درگیری متواري شده اند .

پرونده در اداره دهم پلیس آگاهی

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمد و به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران ، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

تحقیقات از دوستان مقتول

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به تحقیق از دوستان مقتول که آنها نیز افاغنه هستند پرداخته ، همگی با ارائه اظهارات مشابه عنوان داشتند : جهت شرکت در مراسم سه شنبه پایانی سال به پارک رفته بودیم که در آنجا چند جوان با ما درگیر شدند و طی آن مصطفی از ناحیه سینه مجروح شد ؛ زمانیکه مصطفی بر روی زمین افتاد ، آن چند جوان به سرعت از محل متواری شدند و ما نیز به سرعت مصطفی را به بیمارستان منتقل کردیم اما پس از چند ساعت او فوت کرد .

شناسایی متهمان پرونده

با وجود آنکه دوستان مقتول همگی اظهارات مشابهی را بیان می کردند اما در مابین صحبت های چند نفر از آنها مطالبی بیان شد که گره از این پرونده را باز کرد ؛ دوستان مقتول عنوان کرده بودند که چند جوان شرکت کننده در درگیری را به هیچ عنوان نمی شناسند اما در در ادامه و در مابین صحبت هایشان عنوان شد که پیش از درگیری ، یکی از آنها بنام عارف ( ۱۸ ساله ) توسط طرف مقابل فرا خوانده شده و در ادامه ، با شدت گرفتن درگیری مابین عارف با این افراد آنها نیز به طرفداری از عارف وارد درگیری شدند ؛ تحقیقات پلیسی از عارف در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و او نیز در ادامه تحقیقات عنوان داشت که دو برادر بنام های محمد و میعاد (۱۷ ساله)، ساکن منطقه سعادت آباد را می شناسد.

با شناسایی محل سکونت محمد و میعاد در منطقه سعادت آباد ، هر دو نفر آنها در مورخه چهارم خرداد ۹۴ دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند. محمد و میعاد ضمن اعتراف به مشارکت در نزاع و درگیری و همچنین معرفی دو نفر از دوستان خود بنام امین و میثم (۱۷ ساله) به عنوان نفرات شرکت کننده در نزاع و درگیری ، عنوان کردند که عامل جنایت شخصی ناشناس بوده است!!.

ارسال پرونده به دادسرای

با دستگیری چهار متهم و با توجه به سن کمتر از ۱۸ سال هر چهار متهم ، پرونده به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ۲۹ تهران ارجاع شد .

شناسایی متهم اصلی پرونده

تحقیقات از چهار متهم همچنان در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار داشت و آنها در اظهاراتی مشابه مدعی بودند که قاتل را نمی شناسند اما با این وجود ، اظهاراتشان قابل پذیرش از سوی کارآگاهان نبود؛ سرانجام در سلسلسه اقدامات و تحقیقات پلیسی، این چهار نوجوان اعتراف کردند که قتل توسط یکی از دوستانشان به نام مهدی (۱۸ ساله) صورت گرفته است ؛ آنها در خصوص علت عدم معرفی عامل جنایت به پلیس عنوان داشتند که پس از ارتکاب جنایت توسط مصطفی ، با یکدیگر تبانی کرده بودند که در صورت دستگیری توسط پلیس به هیچ عنوان مصطفی را معرفی نکنند .

اعتراف به جنایت

با شناسایی مهدی به عنوان عامل اصلی جنایت، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که وی از مدتی قبل و به اتهام موادمخدر دستگیر شده است ؛ مصطفی پس از انتقال به اداره دهم صبح دیروز بار دیگر وی تحت بازجویی قرار گرفت وبا اطلاع از اعتراف دوستانش، صراحتا به ارتکاب جنایت اعتراف کرد؛ وی در خصوص شب حادثه به کارآگاهان گفت: شب حادثه میثم به من و سایر بچه ها مراجعه کرد و عنوان داشت که چندی پیش با چند جوان افاغنه درگیر شده و در حال حاضر، آن چند جوان افاغنه داخل پارک هستند. چهار نفری ، بهمراه میثم به پارک رفتیم ؛ میثم یکی از افاغنه بنام عارف را صدا زد و او پیش ما آمد؛ درگیری لفظی اولیه مابین عارف و میثم رخ داد که در همین حین سایر دوستان عارف به طرفداری از او به سمت ما حمله ور شدند . با شدت گرفتن درگیری ، مقتول با چاقویی که در دست داشت ، قصد زدن مرا داشت که ضربات وی به من اصابت نکرد؛ من نیز زمانیکه دیدم او از چاقو استفاده کرده ، چاقوی خود را از جیب درآورده و برای تلافی کردن و ترساندن ضربه ای به سمت مقتول پرتاب کردم که چاقو به قفسه سینه اش برخورد کرد؛ [به علت شدت ضربه] مقتول روی زمین افتاد و خون زیادی از وی رفت. همگی از روی ترس و به سرعت از محل فرار کردیم ؛ پس از فرار [از محل جنایت] قرار شد تا در صورت دستگیری به هیچ عنوان قتل را بر عهده نگیریم و در اظهاراتی مشابه عنوان نماییم که قتل توسط فردی ناشناس صورت گرفته است.

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : برای تمامی متهمان شرکت کننده در نزاع و درگیری قرار قانونی صادر و جهت انجام تحقیقات تکمیلی و بازسازی صحنه جنایت در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند، برای متهم اصلی پرونده نیز قرار بازداشت موقت صادر و این متهم نیز در اختیار اداره ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.