تحقق شعار اقتصاد مقاومتی با مدیریت جهادی امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: تحقق شعار اقتصاد مقاومتی با تفکر بسیجی و مدیریت جهادی امکان پذیر است چراکه پیروزی های غرور آفرین و تحسین بر انگیز دوران دفاع مقدس با روحیه جهادی و مدیریت جهادی فرماندهان جنگ به دست آمده است.

وی عنوان کرد: دولت باید نگاه خود را در اقتصاد تغییر داده و با عینک اقتصاد مقاومتی به موصوع اقتصاد نگاه کند و شعار اقتصاد مقاومتی باید یک باور قلبی و تنها عامل نجات اقتصاد بیمار باشد.

امام جمعه ایلام تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی یکی از اساسی ترین پایه های نظام اقتصادی کشور برای مقابله با تحریم های دشمن است و سیاست اقتصاد مقاومتی اواخر سال ۹۲ از سوی رهبر معظم انقلاب به دولت ابلاغ شد اما متاسفانه در طول این مدت اقدامات چشمگیری از سوی مسئولان دستگاه های اجرائی صورت نگرفته و همین امر باعث گله مندی و تذکر مکرر آقا به دولت درباره تسریع در اجرائی شدن و پرهیز از تعلل و وقت کشی در اجرای این سیاست شده است.

حجت الاسلام لطفی بیان کرد: البته اجرای اقتصاد مقاومتی تنها وظیفه یک دستگاه از جمله دولت یا قوه قضائیه یا مجلس نیست بلکه همه ارکان نظام و از همه اینها مهمتر مردم باید ورود کنند تا با تعامل و تفاهم، اقتصاد کشور مقاومتی و تولیدی شود.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی با تلاش و کوشش مردم و حمایت های مستمر دولت آنهم با برنامه ریزی های منسجم و فراگیر با استفاده از نخبگان جوان دانشگاهی و با مدیریت جهادی تحقق خواهد یافت.

لطفی عنوان کرد: اولین گام در تحقق اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی به صادرات نفت و جلوگیری از واردات انواع کالاها، بویژه کالاهای لوکس و غیر ضروری است، که دولت باید درهای واردات را ببندد و موانع تولید کنندگان داخلی را بردارد. باید تولید رقابت پذیر باشد و تولید کنندگان به تولید با کیفیت تشویق شوند.

وی افزود: انفجارهای مرگبار پایتخت فرانسه نتیجه حمایت دولت های غربی از گروه تکفیری داعش است و قطعا رژیم آل سعود هم از شرارت های تروریست های داعش در امان نخواهد بود.

امام جمعه ایلام اظهار داشت: کشورهای اروپایی و رژیم های مزدور عربستان و قطر که با طناب پوسیده مقامات آمریکایی در چاه ندانم کاریهای خود سقوط کردند در واقع تاوان جنایات بی شماری که گروههای تکفیری امثال داعش که مولود نامشروع دستگاه های امنیتی آمریکا و رژیم فاسد صهیونیستی است، می پردازند.

وی به پنجم آذر سالروز تاسیس بسیج مستضعفان به فرمان امام راحل در سال ۱۳۵۸ اشاره کرد و گفت: واژه بسیج مقدس ترین و کارآمد ترین و مردمی ترین واژه در ادبیات انقلابی، سیاسی ، فرهنگی، دفاعی و اقتصادی و سازندگی در کشور عزیزمان ایران اسلامی است.

وی افزود: اساسا انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با کلمه مقدس بسیج گره خورده است و پیروزی انقلاب، پیشرفت های تحسین برانگیز در عرصه های مختلف سیاسی و امنیتی و دفاعی، مرهون تفکر بسیجی است.