به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پیش از دیدار برابر استقلال اهواز در جمع خبرنگاران گفت: من هم موافقم که گزینه اول قهرمانی هستیم و هر چیزی غیر از برد می‌تواند برای ما غیر منتظره باشد. با این حال امکان ندارد که استقلال اهواز را دست کم بگیریم و با قدرت بازی نکنیم. همه ما بی صبرانه منتظر شروع بازیها هستیم.

وی ادامه داد: حدود ۲۰ روز بازی برگزار نشد و ملی پوشان هم سالم به تیم برگشتند. تنها انگشت های آنها بخاطر بازی روی چمن مصنوعی گوام تاول زده بود که این البته تا فردا رفع می شود. من بار دیگر برد تیم ملی را تبریک می گویم هر چند که انتظار این برد می رفت.

سرمربی تیم پرسپولیس همچنین گفت: همه بازیکنان ما سالم هستند و باید بگویم که نگرانی شیرینی داریم. بجز صادقی که محروم هستند بقیه دوستان برای بازی آماده هستند. ما در این بازی نیز انتظار دارم ملی پوشان ما اراده خود را به رخ بکشند. هر چند احتمال مصدومیت آنها وجود دارد.

برانکو در پاسخ به این سوال که آیا همچنان نگران داوری هستید، بیان کرد: من به بحث داوری دیگر فکر نمی‌کنم و همیشه انتظارم این است که داوران صادقانه قضاوت کنند. با وجود تمام اتفاقاتی و بی عدالتی خیلی بزرگی که علیه ما رخ داده است همچنان به داوری اعتقاد دارم و تمرکزم به تیم است نه داوری.

وی یادآور شد: آن چیزی که جنبه مثبت دارد این است که خوشحالیم بازیکنان‌مان به محض رسیدن به فرودگاه با ما تماس گرفتند و روز گذشته همه ملی‌پوشان با تیم تمرین کردند. سوشا در نوبت صبح تمرین کرد که سبک بود. او یک بار دیگر علاقه و تعصب خود را به تیم نشان داد و دیگر بازیکنان هم بعد از ظهر در تمرین حضور یافتند. تنها بنگتسون غیبت داشت که هنوز به تیم اضافه نشده است.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال اهواز در هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر ساعت ۱۶:۲۰ روز شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.