جذب دانشجویان خارجی غیراروپایی در فنلاند با حداقل شهریه

دکتر جعفر مهراد - بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این برنامه برای دانشجویان خارج از اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا خواهد بود که از اول ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی به اجرا در خواهد آمد.

وی افزود: دانشجویانی که آموزش زبان هایی غیر از فنلاندی و سوئدی را می بینند و تحصیلات آنها به اخذ مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد می انجامد در این طرح گنجانده شده اند. دانشجویان دکتری و پژوهشگران در این طرح، مشمول پرداخت شهریه نمی شوند.

مهراد خاطرنشان کرد: دانشجویانی نیز که درس هایی را به زبان های فنلاندی و سوئدی اختیار می کنند قطع نظر از ملیتی که دارند شهریه پرداخت نخواهند کرد.

رئیس گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: دولت فنلاند حداقل شهریه ۱۵۰۰ یورویی (۱۶۵۰ دلاری) را در سال پیشنهاد کرده است. در حالی که موسسات آموزش عالی مجازند سطح شهریه را به گونه ای تعیین کنند که از راهبرد بین المللی سازی دانشگاهها پشتیبانی کنند.

وی افزود: طبق برنامه دولت فنلاند این پیشنهاد مشخص می سازد که موسسات آموزش عالی در جایی که می توانند از دانشجویان منتخب و یا برگزیده حمایت کنند باید از نظام بورس استفاده کنند.

مهراد خاطرنشان کرد: این قانون که از اول ژانویه ۲۰۱۶ اجرا خواهد شد به دانشگاهها این اجازه را می دهد که می توانند شهریه دانشگاهی را از این تاریخ برقرار کنند اما از اول ماه اوت ۲۰۱۷ اجباری خواهد بود.

وی گفت: دولت فنلاند بر این باور است که اجرای نظام شهریه دانشگاهی به عنوان یک عامل رقابتی بر کیفیت آموزشی خواهد افزود. به علاوه بر اساس این طرح دولت می کوشد تا دانشجویان را بعد از فراغت از تحصیل که شهریه دانشگاهی خود را پرداخت کردند، برای اقامت و کار کردن در فنلاند تشویق کند.

رئیس گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز تاکید کرد: این نکته لازم به ذکر است که با برقراری شهریه دانشگاهی میزان بودجه های دولتی که به دانشگاه ها تخصیص می یابد، کاهش نخواهد یافت.

وی افزود: در سال ۲۰۱۴ میلادی تعداد ۱۹ هزار و ۸۸۰ دانشجوی خارجی در فنلاند تحصیل می کردند که این تعداد برابر با ۶.۷ درصد کل دانشجویان دانشگاه های این کشور است.