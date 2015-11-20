سامی یوسف و پدرش موزیک «زمینِ خشک تر» را خواندند

به گزارش خبرگزاری مهر، موزیک مشترک سامی یوسف و پدرش بابک رادمنش با عنوان «زمینِ خشک تر» (dryer land) که چندی پیش با دو زبان انگلیسی و فارسی سروده و اجرا شده بود، منتشر شد.

در این آهنگ سامی یوسف بخش های انگلیسی و بابک رادمنش هم بخش های فارسی را خوانده است. متن انگلیسی این شعر را «ویل ناکس» (will nox) سروده و بابک رادمنش هم ابیات فارسی را به رشته تحریر در آورده است. آهنگسازی و تنظیم آهنگ را نیز سامی یوسف انجام داده است.

سامی یوسف فرزند بابک رادمنش، خواننده ایرانی الاصل و محبوب جهان اسلام است که در سال های اخیر با انتشار آلبوم های «المعلم»، «سلام»، «مرکز»، «امت من»، «هر جا که هستی» و آهنگ هایی سنتی درباره پیامبر اکرم (ص)، مسأله فلسطین و مضامین عرفانی شناخته شده است.

مجموع کارهای سامی یوسف مورد اقبال مسلمانان و غیرمسلمانان در دنیا قرار گرفته و در محافل بین المللی این خواننده را به عنوان ستاره موسیقی جهان اسلام می شناسند.