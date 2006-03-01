چمدانهاي خالي بوش در بازگشت از هند

به گزارش خبرگزاري مهر، موسسه پژوهشي "واحد اكونوميست اينتليجنس " ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT درتحليلي نوشت : پس از 5 سال حضور در كاخ سفيد، جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا اولين سفررسمي خود را به هند انجام مي دهد.



بوش اميدوار خواهد بود كه پايه هاي يك ائتلاف استراتژيك جديد را در طول ديدارش بنا نهد؛ ائتلافي كه اساس آن انعقاد يك قرارداد بحث برانگيز مبني بر ارائه كمك تكنولوژيكي به هند براي برنامه هاي هسته اي آن است.

واحد اكونوميست اينتليجنس خاطرنشان مي كند: اما مشكلاتي كه در تنظيم مفاد اين طرح وجود دارد نشان مي دهد كه اگر چه هند و آمريكا منافع استراتژيك مشتركي دارند، اما يك سوء ظن دوطرفه همچنان باقي مي ماند.

به گزارش اين موسسه از زماني كه مانموهان سينك نخست وزيرهند از واشنگتن درجولاي سال گذشته ديدن كرد،بوش در چندين مورد مختلف هند را به عنوان "شريك طبيعي" آمريكا معرفي كرده است؛هند دردو زمينه( چين و خاورميانه)وهر دو داراي منافع مشتركي هستند از جمله توسعه امنيت انرژي، پيشرفت دموكراسي و حاكميت آسيا توسط يك قدرت تنها( با نام چين).

به گزارش مهر، واحد اكونوميست اينتليجنس تصريح مي كند كه در نتيجه رابط دوجانبه از نظر تاريخي نزديك نبوده است؛ اگر چه هند قانون منع گسترش سلاحهاي هسته اي را به امضا نرسانده، اما بوش گفته است كه اين امر الزاما مانعي براي داشتن روابط بهتر با هند نيست.

اين موسسه پژوهشي در ادامه به اين مسئله اشاره مي كند كه اين طرح انتقاداتي نيز دارد؛ مثلا در آمريكا برخي از اعضاي كنگره ( كه اين طرح بايد به تصويب آنها برسد) اعتراض كرده اند كه اين طرح استثنائات خطرناكي را در قانون ان پي تي ايجاد مي كند. البته دولت بوش هم به شرايطي در اين طرح براي هند اشاره كرده مثل مهلت قانوني در آزمايش هر چه بيشتر سلاحهاي هسته اي ، جداسازي برنامه هاي هسته اي نظامي و غير نظامي و بازرسي كامل از اين مراحل جداسازي با نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي.

به گزارش مهر، اين در حالي است كه منتقدان هندي مي گويند شرايط اين طرح بسيار سخت است و اين جداسازي امنيتي ملي هند را به خطر مي اندازد، اما حتي اگر بوش و سينك هم بر اين طرح توافق داشته باشند، احتمال زيادي وجود دارد كه كنگره يا پارلمان اين طرح را تصويب نكنند.

واحد اكونوميست اينتليجنس دربخش ديگري با اشاره به انتقال خط لوله گاز ايران به هند،آن را يكي از دستورالعملهاي سفر جاري بوش به هند بر مي شمرد و مي گويد:آمريكا پيش ازهمكاري هسته اي با هند مي خواهد مطمئن شود كه هند از اهداف استراتژيك خود مثل جلوگيري از تهديد هسته اي ايران حمايت مي كند.

نويسنده معتقد است كه هند تا حدودي به اين تمايل آمريكا پاسخ داده است، آنجا كه مي گويد: مانموهان سينك وزير نفت خود را بركناركرد؛ كسي كه قرارداد خط لوله گاز ايران به هند را محور سياستهاي خود قرار داده بود.

واحد اكونوميست اينتليجنس در ادامه به مواضع چپ هند اشاره مي كند و مي نويسد: احزاب چپ مخالف همكاري هسته اي آمريكا و هند، بيشتر نگران آينده روابط هند و چين هستند.

به گزارش مهر،اين درحالي است كه احزاب چپ هند پس از همراهي دهلي نوبا واشنگتن عليه پرونده هسته اي ايران با آن مخالفت كرده و ايران و هند را داراي منافع مشترك در منطقه دانستند و تهران را متحد استراتژيك هند معرفي كردند.

به عنوان سومين دستورالعمل، مسئله رابطه آمريكا و پاكستان را مطرح مي كند و مي نويسد: بوش در سفر خود به هند قرار است به پاكستان نيز سفر كند.



نزديكي آمريكا به پاكستان از ديرباز مانعي در توسعه روابط بهتر با هند بوده است؛به ويژه پس ازحملات 11 سپتامبر وهمكاري اسلام آباد با واشنگتن در مبارزه عليه طالبان و القاعده روند همكاري هند و آمريكا به مراتب كندتر شد.

به گزارش مهر،اين موسسه در ادامه مي نويسد: توسعه روابط هند و پاكستان در سالهاي اخير، اما موضع بوش را در استفاده از فرصتها به چالش كشيد و وضع وي را در چانه زني هاي معمول اين منطقه با دشواري روبرو كرده است.

بر اين اساس بوش مي كوشد تا با پيشنهاد طرح هسته اي به هند، اعتراضها به حمايت نظامي از پاكستان را طي سالهاي اخير از بين ببرد.

به نوشته واحد اكونوميست اينتليجنس،اما همكاري هسته اي آمريكا با هند موقعيت پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان را در مقابل منتقدانش با جالش روبرو مي كند. به ويژه كه وي با به دليل همكاري با آمريكا در جنگ با طالبان با انتقادهاي بسياري روبروست.

در ادامه اين تحليل آمده است : در صورت همكاري هسته اي واشنگتن و دهلي نو ممكن است، هند احساس برتري نسبت به پاكستان پيدا كرده و در نتيجه بر سر روند مصالحه در كشمير همكاري كمتري كند؛ اين امر روند شكننده صلح دو كشور را بيش از پيش تضعيف خواهد كرد.

واحد اكونوميست اينتليجنس با تشريح چالشهاي پيش روي يك همكاري هسته اي ميان آمريكا و هند نتيجه مي گيرد: موارد بالا نشان مي دهند كه اكنون زود است، ببينيم يك ائتلاف استراتژيك ميان هند و آمريكا صورت مي گيرد، اما چنانچه بوش با لحاظ موارد بالا درسفرش موفق به توافق نهايي هسته اي نشد،فرصتهاي ديگري نيز براي بوش و سينك وجود دارد تا منافع دو طرف را در همكاري نزديكتر به ويژه در حوزه همكاري اقتصادي افزايش دهند.

به گزارش مهر، تحليل اين موسسه نشان مي دهد كه واشنگتن آنگونه كه تبليغ مي كند زياد هم به نتايج سفرش به هند با توجه به موارد بالا خوش بين نيست.