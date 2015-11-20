به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ خلیل شریفی قبل از ظهر جمعه در همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته بسیج در هشترود با بیان اینکه در طول هفته بسیج بیش از ۴۰ برنامه مختلف فرهنگی و اجتماعی در سطح شهرستان برگزار می شود، ادامه داد: تعهد خدمت بسیج برای جامعه اسلامی است و از آرمان های انقلاب اسلامی و اصول انقلاب تا آخرین قطره خون خود دفاع خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه بسیج نهادی برای پاسخگویی به حیات جامعه است، ادامه داد: امروز ماموریت بسیج در تمام مراحل است و بسیج در ذهن ملت ایران به عنوان یادآور دوران طلایی بوده که مردم غیور و ولایی ایران اسلامی هیچ وقت خدمات ارزشمند این نهاد مقدس را از یاد نخواهند برد.

شریفی با اشاره به اینکه بسیج صرفا یک نهاد نظامی نیست، ابراز داشت: بسیج نهادی بزرگ و حافظ دستاوردهای انقلاب اسلامی بوده که ماموریت اصلی آن مبارزه با مستکبران است.

لازم به ذکر است که قبل از ظهر جمعه مراسم بزرگ پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته بسیج در شهرستان هشترود برگزار شد و در پایان این مراسم به قید قرعه به ۳۵ نفر جوایز از جمله کارت هدیه، لباس ورزشی، لوازم خانگی و دوچرخه اهدا شد.