حوادث فرانسه از جنس حادثه ۱۱ سپتامبر است/۲۰۰۰ فرانسوی عضو داعش

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته مشهد مقدس در رواق بزرگ امام خمینی(ره) حرم مطهر اظهار کرد: مردم از جریان ۱۱ سپتامبر این ذهنیت را دارند که آمریکا و لابی صهیونیستی سه هزار آمریکایی را در آتش انفجار سوزاندند تا زمینه لشکرکشی به عراق و افغانستان پیدا کنند، چه بسا حادثه پاریس نیز از جنس همان ۱۱ سپتامبر باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: آن ها این حادثه را راه انداختند تاحمله به کشور های خاورمیانه را برای مردم خود توجیه کنند زیرا مردم اروپا از جنگ افروزی دولت مردان خود خسته شده اند و لذا این اوج اقدامات غیر انسانی غربی ها است که برای توجیه مردمشان، آن ها را می کشند.

تغییر استکبار ستیزی جهان به جنگ های صلیبی

وی شروع مجدد جنگ های صلیبی را احتمال دیگر این حوادث عنوان کرد و افزود: امروز مسئله استکبار ستیزی جمهوری اسلامی ایران در دنیا فراگیر شده است و لذا آمریکا و اسرائیل قصد دارند این مسئله را به جریان جنگ های صلیبی بین مسیحیت و اسلام بکشانند.

آیت الله علم الهدی در تحلیل وقایع اخیر و حمله در فرانسه افزود: نوع حادثه پاریس از نوع طراحی اسرائیلی بود زیرا غافلگیر کردن زن و کودک و کشتار بی رحمانه توسط اسرائیل انجام می شود و امروزه همه می دانند که داعش پیاده نظام جان بر کف اسرائیل است.

امام جمعه مشهد ادامه داد: اسرائیل معتقد است که مسلمانان قصد تصرف اروپا را دارند و لذا این حادثه را به وجود آورد تا بتواند این عقیده را تجدید و امتیازات بیشتری از اروپا بگیرد.

تبعیض در ارسال پیام تسلیت به دولت مردان فرانسه و بیروت ناگوار بود

امام جمعه مشهد با بیان اینکه هر چند از نظر انسانی و عاطفه این اقدام شدیدا محکوم است اما تبعیضی که نسبت به دو حادثه بیروت و پاریس رخ داد ناگوار بود.

آیت الله علم الهدی اظهار کرد: چند ساعت قبل از حادثه تروریستی پاریس، مردم بی گناه در بیروت به خاک و خون کشیده شدند اما هیچ صدایی بلند نشد و این در حالی بود که بعد از اتفاق فرانسه تمام دنیا خروشید و دستگاه های بین المللی نیز واکنش نشان دادند.

وی ادامه داد: متاسفانه در کشور انقلابی ما نیز از این تبعیض ها استقبال شد و بلافاصله بعد از این اتفاق تماس تلفنی برای همدردی با مقامات فرانسوی صورت پذیرفت اما گفت وگوی تلفنی برای عرض تسلیت به دولت مردان بیروت بعد از ۴۸ ساعت رخ داد.

۲۰۰۰ فرانسوی عضو داعش هستند

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: داعش مولود اروپا و پدید آمده غرب است زیرا از ۳۰ سال پیش تبلیغ وهابیت به اسم اسلام در آن کشور ها آزاد و مساجد دست وهابیون بود اما اگر جمهوری اسلامی ایران قصد داشت برنامه فرهنگی را اجرا کند با قدرت تمام جلوی آن را می گرفتند.

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه غرب قصد داشت اسلام را توسط وهابیت خشن نشان دهد ابراز کرد: آن ها از تبلیغ نظامی که سعی در نشان دادن چهره واقعی اسلام داشت جلوگیری می کردند اما اجازه دادند وهابیت اسلام را خشن معرفی کند و این سیاست غلط باعث شد نسل جوانان اروپایی به این اسلام خشن و دروغ جذب شوند.

خطیب جمعه مشهد ادامه داد: این سیاست باعث شده است که امروز دو هزار نفر از اعضای داعش را فرانسوی ها تشکیل دهند که نصف آنها در سوریه مسلمان می کشند و نصف دیگر در فرانسه برای انجام عملیات تروریستی سازماندهی شده باشند.

عصبانیت داعش از پیروزی ائتلاف چهارگانه

امام جمعه مشهد اذعان داشت: نکته تاسف بار این است که دولت فرانسه از دو هزار نیروی فرانسوی عضو داعش که در سوریه در حال جنگ هستند حمایت می کرد و همان گرگ های خون خواری که پرورش دادند مردم خودشان را به خاک و خون کشید.

آیت الله علم الهدی با تحلیل حمله به پاریس گفت: نباید تصور کرد که یک مشت سگ وحشی بمبی را در اروپا منفجر کردند بلکه پشت این اتفاق تحلیل های زیادی وجود دارد.

وی ادامه داد: یکی از دلایل وقوع این حوادث این است که داعش به دلیل عصبانیت از توفیقات ائتلاف چهارگانه در سرنگونی تروریست ها، به اربابان خود حمله کرد و آنها را به خاک و خون کشید.

لزوم فعالیت در فضای مجازی در جهت نشان دادن چهره واقعی اسلام

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: پس از این حادثه، اروپاییان اسلام هراسی را توسعه دادند و رسانه های غربی رسما موج جدیدی از اسلام ستیزی را شروع کردند و در این وضعیت همه باید با آن مقابله کنیم.

وی ادامه داد: باید به دنیا نشان دهیم که اسلام داعش، اسلامی خودساخته و تحریف شده است و هرچند دولت می تواند به وسیله امکانات و ارتباطات خود نقش مهمی داشته باشد اما نباید تمام مسئولیت را به گردن آن انداخت.

آیت الله علم الهدی فضای مجازی را موقعیت مناسب برای ترویج اسلام ناب خواند و گفت: باید در فضای مجازی و به وسیله وبلاگ و پوستر سازی ها اسلام عدالت و امنیت را به جهانیان نشان دهیم و خوشبختانه جوانان ایرانی نیز توان بالایی در عرصه گرافیک دارند.

گرافیست ها به عنوان صاحب رسالت احساس وظیفه کنند

خطیب جمعه مشهد افزود: حال که فضای مجازی به روی همه باز است باید با بهره گیری از قدرت گرافیک و به عنوان یک صاحب رسالت در جهت مقابله با اسلام ستیزی قدم برداشته و چهره ناپاک وهابیت را از اسلام بزداییم.

وی اربعین را بهترین زمان برای این اتفاق دانست و عنوان داشت: همایش اربعین حسینی بهترین موقعیت برای تجلی این حقیقت است زیرا جهان می بیند ۱۰ ها میلیون انسان مسلمان از نقاط مختلف جهان با مهربانی به سوی قبله مهربانی حرکت می کنند.

بسیج یک الهام و تفکر غیبی بود

آیت الله علم الهدی در بخشی از سخنانش با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج گفت: مسئله نقش آفرینی بسیج در همه ابعاد زندگی و مخصوصا حوزه امنیت بسیار مهم است.

خطیب جمعه مشهد ابراز کرد: تفکر بسیج یک الهام غیبی به امام خمینی(ره) بود که همزمان با شکست تهاجم شیطانی آمریکا به صحرای طبس اتفاق افتاد و باعث شد امنیت در ایران حاکم شود.

آیت الله علم الهدی افزود: امروزه نه تنها در خاورمیانه بلکه حتی مردم مهد تمدن با ذلت و نکبت شب را به صبح می رسانند و ناامنی عظیمی جهان را در برگرفته است اما به وسیله سپاه پاسداران و بسیج کشور ما از امنیت بالایی برخوردار است.

حذف افراد تاثیرگذار از تاریخ از صدر اسلام وجود داشته است

امام جمعه مشهد در بخش دیگری از سخنانش ضمن ادامه تفسیر سوره انسان گفت: برخی از مفسران از روی بی مهری و دشمنی با پیامبر و اهل بیت، تفسیر آیه ۷ این سوره را، به وفای به نذر خانواده حضرت علی(ع) نمی دانند و با تحریف سعی دارند تا این موضوع را تغییر دهند.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: آن ها وفای به نذر را ویژگی کلی انسان های خوب دانسته اند که به احکام الهی وفا می کنند اما ترجمه لغت «نذر» در کتاب مفردات راغب اصفهانی چیزی است که ابتدا به انسان واجب نبوده اما انسان بر خود واجب می کند در حالی که احکام اسلام بعد از ابلاغ وحی بر همه واجب است صدق به نذر نمی کند

وی ابراز داشت: خداوند شخص کافر را هم به دلیل کفر و هم به دلیل عمل نکردن به احکام الهی مجازات خواهد کرد و اینطور نیست که شرابخواری و غیبت و دیگر گناهان تنها برای مسلمانان باشد.

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه در طول تاریخ عده ای سعی کردند فضائل اهل بیت را حذف کنند ادامه داد: در جریان های سیاسی امروز نیز در بعضی موارد انسان های تاثیرگذاری را از تاریخ حذف می کنند.

خطیب جمعه مشهد در پایان از استاندار خراسان رضوی و همچنین شهردار مشهد به دلیل برپایی موکب در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی و خدمت رسانی به زائران قدردانی کرد.