بسیج حافظ ارزش های اسلامی/ پیاده روی اربعین همایش بزرگ جهان اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام یوسف یوسف پور در خطبههای نماز جمعه ساری با اشاره به اینکه حضرت امام راحل به بسیجی بودن افتخار میکرد اظهار داشت: بسیج باید گوشبهفرمان ولایت و مقام معظم رهبری باشد و دوست و دشمن را بشناسند..
وی شناخت و تبیین مواضع مقام معظم رهبری را مهمترین وظیفه بسیج دانست و گفت: بسیج حافظ ارزشهای ناب اسلامی است و هویت نظام را آشکار میکند.
امامجمعه موقت ساری، در بخشی از سخنانش با تأکید بر برخورد قاطع با هنجار شکنان اجتماعی یادآور شد: باید نسبت به برخی ناهنجاریها ازجمله سگ بازی خیابانی، پوشش مبتذل، ماهوارهها و غیره برخورد قاطعی داشته باشیم.
حجتالاسلام یوسف پور، خواستار برخورد قاطع نیروی انتظامی و دستگاه قضا با مظاهر فساد و هنجار سنجی شد و گفت: دستگاه قضا باید در پاکسازی مظاهر ناسالم اجتماعی برخورد جدی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه دشمن در حال بهرهبرداری از شبکههای مجازی برای انحراف جوانان است، جوانان را سرمایههای بزرگ جامعه برشمرد و گفت: باید جوانان با علم شخصیتشان را حفظ کنند.
وی همچنین با اشاره به در پیش بودن ایام اربعین حسینی و پیادهروی اربعین گفت: این پیادهروی همایش بزرگ جهان اسلام است که مایه وحدت کشورهای اسلامی میشود.
امامجمعه موقت ساری همچنین در بخش دیگری از سخنانش، داعش را دستاویزی برای حمله دشمنان به اسلام دانست و گفت: داعش به نام اسلام در حال جنایت است درحالیکه آمریکا و اروپا بنیانگذار این گروهک تروریستی هستند.
حجتالاسلام یوسف پور ادامه داد: آمریکا و اروپا در حال خوردن دستپخت خود، داعش هستند و باید با این گروه تروریستی مبارزه کنند.
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