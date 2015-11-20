امروز بسیج به الگوی انسان های آزاده جهان تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رحیمی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه شهرستان هشترود به نمازگزاران اظهار داشت: عموم مردم ایران بسیجی هستند که در دوران دفاع مقدس با ورود به جبهه های جنگ، دشمنان تا دندان مسلح را از پای در آوردند و امروز در عرصه های دیگر مقاومت وارد میدان شده است.

وی با تبریک آغاز هفته بسیج اظهار داشت: نام بسیج امروز در دنیا طنین انداز شده و تمامی انسان های آزاده سایر کشورها با الگو گرفتن از حرکات بسیج حرکت می کنند.

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به اینکه تمام ارزش های الهی در بسیج وجود دارد، ابراز داشت: بسیجیان افراد طاهر و پاک الهی هستند که با یاد و نام الهی وارد میدان می شوند و با مستکبران مبارزه می کنند.

امام جمعه هشترود در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال نفوذ به کشور است، گفت: دشمن می خواهد در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به داخل کشورمان نفوذ کند که مقابله با پروژه نفوذ دشمنان، مقابله با آسیب های اجتماعی و تقویت دینی از رسالت های اصلی بسیج است.

وی با بیان اینکه باید بسیج به دولت نیز کمک کند، افزود: کمک به دولت در اجرای برنامه های اقتصادی از جمله اقتصاد مقاومتی و بحث اشتغال از دیگر رسالت های بسیج است.