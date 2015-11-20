برخی باشگاه ها تمرکز بازیکنان استقلال اهواز را برهم زده اند

به گزارش خبرنگار مهر، علی حنطه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر پرسپولیس در هفته دوازدهم لیگ برتر گفت: ما توانستیم از تعطیلات ۲۰ روزه لیگ نهایت استفاده را ببریم و بازیکنان را از نظر آمادگی بدنی به شرایط بهتری برسانیم و حدود ۳۰ درصد آمادگی آنها را بالا ببریم.

وی افزود: ما یک سری مشکلاتی را به علت جدایی برخی بازیکنان ما تجربه کردیم اما با این حال با تمام وجود بکارمان ادامه می دهیم.

سرمربی تیم استقلال اهواز در رابطه با تقابل با پرسپولیس گفت: پرسپولیس تیم بزرگی است و ملی پوشان زیادی دارد و فوتبال خوبی را نیز بازی می کند اما ما تنها برای کسب پیروزی به میدان می رویم زیرا یک امتیاز بکار ما نمی آید زیرا برای این کسب از انتهای جدول فاصله بگیریم تنها برای کسب ۳ امتیاز به میدان می رویم.

حنطه در پاسخ به این پرسش که جدایی بازیکنان را چطور جبران خواهد کرد اضافه کرد: اهواز مهد فوتبال ایران است و هنگامی که برخی بازیکنان جدا شدند تعدادی از بازیکنان جوان را جایگزین آنها کردیم متاسفانه برخی تیم ها کار حرفه ای را رعایت نکردند و با بازیکنان ما وارد مذاکره شدند بازیکنی که ۸۰ میلیون با ما قرارداد داشت را به او پیشنهاد ۸۰۰ میلیونی دادند و تمرکز او را بر هم زدند البته من به هیچ عنوان به جدایی بازیکنانم رضایت نمی دهم و هنگامی که آنها تمام حواسشان متمرکز تیم ما شد از آنها استفاده خواهیم کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بعد از بازی با پرسپولیس شاید نام آنها را اعلام کنم.