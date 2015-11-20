دعوت به همکاری دانشگاه شریف از متخصصان برجسته ایرانی مقیم خارج

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه صنعتی شریف با حمایت مالی و معنوی بنیاد ملی نخبگان از متخصصان و دانش پژوهان برجسته ایرانی مقیم خارج از کشور دعوت به همکاری می کند.

طرح هایی که حمایت می شوند شامل استاد معین، فرصت مطالعاتی (برای اساتید دانشگاه)، پسا دکتری، تعریف و اجرای پروژه های فناوری کوتاه و بلند مدت، برگزاری سخنرانی های علمی وبرگزاری گارگاه های تخصصی است.

متقاضیان واجد شرایط برای کسب اطلاع از نحوه درخواست و جزئیات حمایت های مالی به آدرس اینترنتی بنیاد ملی نخبگان http://international.bmn.ir مر اجعه کرده در صورت علاقه به هر طرح فرم تقاضای مربوطه را تکمیل کند.

متقاضیان می توانند برای اطلاع از زمینه های همکاری با هر دانشکده، پژوهشکده و یا مرکز آموزشی /پژوهشی در دانشگاه صنعتی شریف با رئیس آن قسمت تماس بگیرند. اطلاعات تماس و ایمیل روسای دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، و مراکز از طریق سایت اصلی دانشگاه قابل جستجو است.