بسیج آماده مقابله باحربه های استکبار است/ اذعان غرب به قدرت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمانشاه ضمن گرامیداشت هفته بسیج، اظهار داشت: بسیج لشکر مخلص خدا و شجریه طیبه ای است که به فرمان امام راحل (ره) تشکیل شد.

وی گفت: بسیج در دوران دفاع مقدس نقش مهمی در پیروزی کشور ایفا کرد و پس از آن نیز با حضور در عرصه های مختلف نقش آفرینی و تاثیر گذاری فراوانی در توسعه و آبادانی کشور داشت.

علما افزود: لشکر بسیج همچون کوهی استوار در سالهای دفاع مقدس در مقابل دشمنان اسلام ایستادگی کرد و اساسی ترین مدیریت ها در کشور با تدبیر امام راحل (ره) و حضور متحد و گسترده بسیجیان شکل گرفت.

وی ادامه داد: بسیج مطابق نیازهای جامعه در هر زمینه ای خدمت رسان بوده و بسیجیان نیروهایی مطیع، مخلص و پایبند به ارزش های انقلاب اسلامی هستند و همه اینها حاصل تفکر امام (ره) است.

امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب، مقام معظم رهبری افکار بسیجی و جهادی را در جامعه گسترش داد، افزود: بسیجیان نیز اوضاع جامعه را به دقت رصد کرده و در ملزومات اساسی کشور دقت نظر دارند و اجازه دخالت دشمنان در کشور را نمی دهند چرا که معنای نفوذ را به خوبی درک کرده و در مقابل حربه های استکباری آماده اند.

علما با تاکید بر اینکه بسیج در دنیا مشابه ندارد و این حاصل تدبیر و مدیریت رهبر کبیر انقلاب است، گفت: امروزه کشور با تلاش ها و اقدامات بسیجیان دارای قدرت و عزت است و در بین جوامع اسلامی سربلند هستیم.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه به جایگاه کنونی ایران اسلامی در منطقه و جهان اشاره کرد و افزود: چهار سال پیش و در یک نظر سنجی از سوی اروپاییان، ایران به عنوان کشوری قدرتمند شناخته شد و این نشان از رشد و پیشرفت کشور ما در سال های اخیر است.

علما تصریح کرد: امروز آمریکا نیز به عنوان یک ابر قدرت به این حقیقت اعتراف کرده است که بدون کمک و مشورت با ایران نمی تواند در سوریه و یمن تغییری ایجاد کند.

خطیب جمعه کرمانشاه همچنین با اشاره به سخنان رئیس جمهور فرانسه که ریشه کن کردن داعش بدون کمک ایران ممکن نیست، تصریح کرد: با مشورت و مشارکت کشور قدرتمند ایران مسئله سوریه قابل حل و فصل خواهد بود که اینها همگی بیانگر بصیرت و تربیت جهادی موفق و مدیریت مقام معظم رهبری است.

آیت الله علما کلید بصیرت را در آگاهی از دین دانست و افزود: باید دشمنان اسلام را با منطق و آگاهی و دانش کاربردی و تبعیت از اسلام به زانو درآورد.

وی با اشاره به فرموده امام راحل مبنی بر اینکه حفظ اصل نظام از هر عبادتی واجب تر است، خاطرنشان کرد: بسیجیان و شهدای هشت سال دفاع مقدس با فهم و توجه به اصل دین توانستند اقتدار آفرین باشند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به در پیش بودن ایام اربعین حسینی بر برنامه ریزی برای خدمات رسانی و پذیرایی از زائران اربعین در کرمانشاه تاکید کرد.

وی گفت: کرمانشاه همواره میزبان زائران عتبات عالیات بوده و شایسته است در مراسم اربعین امسال نیز این میزبانی به بهترین شکل ممکن انجام شود.