به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای امروز نماز جمعه بوشهر ضمن گرامیداشت هفته بسیج اظهار داشت: بسیج در تاریخ انقلاب اسلامی همواره برکات بسیار زیادی برای نظام داشته است و شاهد افزایش روز افزون این خدمات هستیم.
وی بسیج را یک هدیه الهی برای انقلاب اسلامی دانست و اضافه کرد: بسیج مایه افتخار و عزت، ستون نفوذناپذیر مقاومت در برابر دشمنان و صراط مستقیم انقلاب اسلامی است.
امام جمعه بوشهر با تاکید بر اینکه بسیج همواره مایه عزت ایران، حفاظت و حراست از نظام بوده است، ادامه داد: بسیج مانع از ورود آسیبهای جدی به نظام مقدس جمهوری اسلامی شده است.
بسیج مایه افتخار و عزت ایران است
وی به موفقیتهای بسیج در زمینهها و عرصههای مختلف اشاره کرد و افزود: بسیج علاوه بر موفقیتها در عرصه نظامی، در همه فراز و نشیبهای تهاجمات نیمهسخت و عملیاتهای تروریستی در کنار سپاه و نیروی انتظامی حضور فعالی داشته است.
آیتالله صفایی بوشهری با تاکید بر اینکه سپاه و بسیج و نیروهای مسلح مایه افتخار و عزت ایران هستند، خاطرنشان کرد: بسیج در حال حاضر مجری جهادگر اندیشههای رهبری است.
سپاه حضوری فعال در عرصه اقتصاد مقاومتی دارد
وی با تاکید بر اینکه تنها راه برونرفت از تحریم علیه ایران اندیشههای رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: سپاه حضوری فعال در عرصه اقتصاد مقاومتی داشته است؛ برخی موضع اقتصاد مقاومتی را به زبان بیان میکنند اما سپاه در میدان عمل نیز آن را اجرا میکند.
امام جمعه بوشهر به فعالیتهای محرومیتزدایی قرارگاه خاتمالانبیاء اشاره کرد و افزود: در دورترین نقاط کشور شاهد اجرای طرحها و برنامههای محرومیتزدایی هستیم.
تروریستها دست پرورده استکبارند
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث رخ داده در کشور فرانسه، اضافه کرد: این گروههای تروریستی دستپرورده کشورهای استکباری هستند و حالا گریبان آنها را گرفتهاند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه گروه ۱+۵ همان چاهی را که برای اسلام کندند، خود در آن افتادند، تاکید کرد: کشور فرانسه از دیرباز حامی صهیونیسم و داعش بوده است و حمایتهای زیادی را از آنها داشته است.
کشورهای استکباری خود را محاکمه کنند
وی با اشاره به حمایتهای مالی و تسلیحاتی فرانسه از گروهک تروریستی داعش، افزود: داعش دستپرورده همین کشورهای استکباری است و باعث نامنی در نقاط مختلف جهان شدهاند.
آیتالله صفاییبوشهری با اشاره به اینکه در حال حاضر فضای سیاسی جهان به فضای ارتجاع سیاسی مدرن توسط کشورهای پیشرفته تبدیل شده است، گفت: کشورهای استکباری نیز به جای داعش باید خود را محاکمه کنند.
نظر شما