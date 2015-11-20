غربی ها در منجلاب سیاست تروریست پروری خود گرفتار شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی قاضی دزفولی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان دزفول که در محل مصلای امام علی برگزار شد با اشاره به آغاز هفته بسیج، اظهار کرد: بسیج ثمره خون پاک شهدا از صدر اسلام تا شهدای کربلا و دفاع انقلاب است. همان ثمره ای که امام راحل آن را لشکر خدا نامید.



امام جمعه دزفول با بیان اینکه عقبه فکری بسیج بر اصولي که ریشه در تفکر ناب غدیر، عاشورا و بعثت دارند، بنیان نهاده شده است، تصریح کرد: افرادی که جمهوری اسلامی ايران را تهدید می کنند بدانند که این کشور به برکت تفکر و عمل بسیجی کشوری شکست ناپذیر است. همانگونه که هر کشوری که روش و منش بسیجی به عنوان یک فرهنگ در آن نهادینه شود کشوری شکست ناپذیر می شود.



حجت الاسلام قاضی دزفولی در ادامه به صحبت های اخیر رئیس جمهور و سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا مبنی بر اعتراف به اقتدار ایران اسلامی در منطقه اشاره کرد و افزود: این اقتدار و این اعتراف دشمن و سربلندی و عزت کنونی ما مدیون شهدای مدافع حرم و تفکر بسیجی است.



وی همچنین به حادثه تروریستی پاریس اشاره و عنوان کرد: حادثه مذکور باید به غربی ها این درس را بدهد که کسانی که باد می کارند قطعا طوفان درو خواهند کرد چرا که امروزه غربی ها با سیاست تروریست پروری خود در منجلابي گرفتار شده اند که تا سالیان سال باید تاوان بدهند.



حجت الاسلام قاضی دزفولی با بیان اینکه سیاست آمریکا و کشورهای اروپایی، استفاده ابزاری از تروریست ها است، گفت: این بار کشورهای مذکور سگ هاری را که پرورش دادند پاچه خودشان را گرفت. هرچند ما اصل تروریست را محکوم می کنیم و به هیچ عنوان راضی به کشتار مردم بی گناه در کشورهای اروپایی نیستیم اما باید بدانیم غربی ها در چند سال اخیر باعث کشته شدن هزاران نفر از مردم بی گناه در سوریه و عراق و لبنان شده اند.



وی در ادامه به دغدغه مقام معظم رهبری مبنی بر تذکر درخصوص فضای نامناسب فرهنگی دانشگاه ها اشاره کرد و افزود: دانشگاه ها مکان های سرنوشت ساز کشور هستند که قطعا مورد نفوذ دشمنان ما هستند بنابراین مسئولان فرهنگی دانشگاه ها باید نسبت به ناهنجاری های صورت گرفته از جمله برگزاری کنسرت و مراسم مختلط در این مکان ها حساسيت بیشتری به عمل آورند.



دستگیری سارقان



حجت الاسلام قاضی دزفولی همچنین در ادامه به نا امنی و تعرض سارقان و سرقت آنها از سالمندان در دزفول اشاره کرد و گفت: ما بارها این معضل را هشدار داده ایم و خوشبختانه نیروی انتظامی شهرستان با جدیت این موضوع را با ارائه طرح هایی پیگیری کردند و تاکنون سه نفر از این سارقان را شناسايي و دستگیر کرده اند که این زحمات شبانه روزی نیروی انتظامی شهرستان با توجه به کمبود امکانات و نیرو جای تقدیر دارد.



امام جمعه دزفول، لزوم همکاری مردم در شناسایی و معرفی سارقان به نیروی انتظامی را خواستار شد و عنوان کرد: مردم اگر جایی فرد سارق و یا سلاح غیرمجاز مشاهده کردند باید به نیروی انتظامی اطلاع دهند تا این موارد به خوبی در پرونده سارقان ثبت شود و دادگستری و مقامات قضایی بتوانند کسانی را که مخل امنیت شهرستان هستند را در چارچوب قانون به اشد مجازات برسانند.



حجت اسلام قاضی دزفولی افزود: نیروی انتظامی در حال حاضر نیز باجدیت در حال پیگیری برای جمع آوری سلاح های غیرمجاز سطح شهرستان و دستگیری افرادی است که از این سلاح ها استفاده و یا آنها را خرید و فروش می کنند که این امر نیز جای تقدیر دارد.



وی درادامه به ساخت موکب بزرگ شهرستان دزفول در مرز چذابه برای ایام اربعين اشاره کرد و گفت: مسئولین شهری در ۲۲ روز تلاش با همکاری شهرداری و دفتر امام جمعه و به همت جوانان بسیجی شهرستان توانستند این موکب را بسازند که البته این موکب به تجهیزات دیگری نیز احتیاج دارد که نیاز است مردم دزفول در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.



امام جمعه دزفول به بازگشت پیکر پاک اولین شهید مدافع حرم شهرستان دزفول به مرکز استان اشاره کرد و افزود: پیکر پاک شهید مدافع حرم امیرعلی هيودي روز یکشنبه از آستان متبرک سبزقباي دزفول به سمت گلزار شهید آباد تشییع می شود که مردم باید با حماسه و شکوه مثال زدني به استقبال این شهید والامقام بيايند و یک تشییع به یاد ماندنی را رقم بزنند