منشأ پيدايش داعش آمريکا و متحدانش هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد گروه تروریستی داعش به وسیله کسانی ایجاد شده است که‌ آمریکا آنها را در عراق و افغانستان برای مدتی به زندان انداخته بود ولی بعدا آنها را آزاد کرد.

«سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در این باره گفت: در برهه ای از زمان که غربی ها و برخی از دوستانشان به طور پیوسته و منظمی از دستیابی به هرگونه فرایند سیاسی طفره می رفتند، شمار زیادی از تروریستها، افراط گرایان و شبه نظامیان خارجی سعی داشتند تا حکومت سوریه را سرنگون کنند.

وی ادامه داد: ولی در نهایت، کنترل اوضاع از دست آنها خارج شد و گروه های تروریستی و افراد مسلح خارجی تفوق یافته و تروریست ها به یک باره به این نتیجه رسیدند که می توانند ایده تشکیل یک خلافت را در منطقه خاور میانه محقق سازند.

لاوروف در ادامه افزود: این کار به دست همان کسانی در حال انجام است که آمریکا آنان را در عراق وافغانستان به زندان انداخته بود ولی بعداً آنها را آزاد کرد.

رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه تأکید کرد: به این شکل، اوضاع از کنترل قدرت های غربی خارج شده و به رخدادی مبدل گشت که مسیر خود را ادامه می دهد.

وزیر امور خارجه روسیه تصریح کرد: بخشهای زیادی از اراضی از قبیل اماکن تاریخی و میراث فرهنگی به اشغال تروریست ها در آمد. آثار تاریخی به تاراج رفته و یا فروخته شدند. حتی تروریستها برخی از میادین نفتی را تصرف کرده و نفت خام این مناطق را در بازار به فروش می رسد.

به گزارش مهر، روسیه از چهارشنبه مصادف ۳۰ سپتامبر سال جاری، اعلام کرد که در راستای قوانین بین المللی و بنا به درخواست دولت مشروع سوریه حملات هوایی خود به تروریست های تکفیری داعش در این کشور را آغاز می کند.

گفتنی است، مقامات روسیه در چارچوب قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مصوب سال ۱۹۷۴ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل، اعلام کرده بودند که حملات هوایی آن ها به تروریست ها در سوریه بنا به درخواست دولت قانونی این کشور بوده و لذا موضوع حمایت ها از سوریه در راستای مبارزه با گروه تروریستی داعش در این کشور بر اساس منشور ملل متحد و در چارچوب قوانین بین المللی محسوب می شود.