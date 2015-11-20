سعادت کشورها در گرو توجه به منابع وحیانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، جمعی از روحانیون و نمایندگان اقلیت های مذهبی فعال در حوزه نشر کشور، به همراه مسئولین اداره کل مجامع و تشکل های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز مسئولین انجمن مطالعات سیاسی حوزه با حضور در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با آیت الله جوادی آملی دیدار و گفتگو کردند.



آیت الله جوادی آملی در این دیدار با تبریک هفته کتاب و کتابخوانی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم وحدت دلهای پیروان همه ادیان الهی ما را به وحدت هدف رهنمون سازد و به سوی مقصدی برویم که مقصود حقیقی ما در اوست.



وی در بیان جایگاه رفیع علم و عالم از منظر ادیان توحیدی اظهار داشت: در دین اسلام که «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلام»، جوهر قلم عالم با خون شهید مقایسه و برابر دانسته شده است اما باید توجه داشت که شهید برای انکه به این مقام بار یابد باید جان خود را بدهد؛ اما عالم با قلم خود می تواند در زمان حیات خود به ان مقام بالای الهی دست بیابد که این نشانه جایگاه رفیع عالم و عالم است.



وی خاطرنشان کرد: ادیان الهی دارای منابع غنی وحیانی هستند در حالی که تفکر فرعونی در استکبار و جامعه غیر توحیدی وجود دارد که منابع الهی را رها کرده است.



وی بیان داشت: در جوامع بشری زندگی بدون قانون ممکن نیست اما هر قانون از سه عنصر محوری تشکیل شده است که غرب از مهمترین عنصر از این عناصر سه گانه غافل است.



وی ادامه داد: عنصر اول در هر قانون همان مواد قانونی است که اجرایی می شود اما این مواد قانونی از عنصر دوم یعنی مبانی گرفته می شوندکه مورد توافق همه افراد نیز هست؛ مبانی عبارتند از آزادی، رعایت حق همزیستی مسالت آمیز، برابری، مساوات و ...، اما کلید همه این مبانی «عدل» است یعنی همه این مبانی باید بر محور عدل باشد.



آیت الله جوادی آملی در تبیین تفاوت نگرش ادیان توحیدی و تفکر غالب در غرب در وضع قانون اظهارداشت: معنای عدل روشن است؛ عدل یعنی قرار دادن هر چیز در جای خود! اما جای اشخاص کجاست!؟ جای اشیاء کجاست!؟ این ها را چه کسی باید تعیین کند!؟ جای اشخاص را تنها اشخاص آفرین می داند در حالی که استکبار جهانی خود را به جای خدا فرض کرده است و جای افراد را خود تعین می کند و اینگونه است که گروه های مبارز و آزادی خواه را تروریست و تروریست های حقیقی را آزادی خواه معرفی می کند!



وی با اشاره به همزیستی مسالمت آمیز همه ادیان توحیدی در کشورمان، این مسئله را الگویی برای جامعه جهانی معرفی کرد و بیان داشت: انبیاء الهی هر یک پیامبر پیش از خود را تصدیق کرده است در نتیجه پیروان ادیان نیز باید مصدق یکدیگر باشند، هرگز با جنگ و سلاح، جامعه متمدن نخواهد شد، تمدن و سعادت همه کشورها در گرو توجه به منابع وحیانی و علم و قلم است. همه ادیان الهی جوامع را به عدل و عقل و صلح دعوت می کنند و از ما می خواهند به هم حرمت بگذاریم و در کنار هم زندگی عاقلانه و عادلانه داشته باشیم.



آیت الله جوادی آملی افزایش حواث تروریستی در جهان را ناشی از غفلت جوامع از منابع الهی برشمرد.