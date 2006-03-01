گزارش البرادعي تصويري از يك چماق در ديسي نقره اي است

مهدي مطهر نيا در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص گزارش البرادعي گفت : البرادعي سعي كرده است با تاكيد بر اينكه از منظر فني به يافته هاي چنداني دست پيدا نكرده است، با برجسته نمايي نكاتي كه از قبل باقي مانده است زمينه هاي فشار بيشتر را براي ارجاع موضوع ايران به شوراي امنيت فراهم كند .



وي با اشاره به ادامه مذاكرات ايران و روسيه بر سر طرح غني سازي مشترك تصريح كرد : آژانس و اروپا نيم نگاهي به اين مذاكرات دارند و اين نيم نگاه سايه خود را بر گزارش البرادعي نيز انداخته است.



اين استاد دانشگاه در پايان گفت : تاكيد گزارش بر عدم هرگونه نشانه انحراف در فعاليت هاي هسته اي ايران و رفع بخش عمده ابهامات متن البرادعي را ديسي نقره اي نشان مي دهد كه تاكيد بلافصل بر عدم امكان راستي آزمايي با قوانين موجود و اعتراف به ضعف آژانس، چماقي است كه در آن تدارك ديده شده است و زمينه را براي تفويض اختيار آژانس به شوراي امنيت فراهم مي كند.

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