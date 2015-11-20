دکتری افتخاری دانشگاه علوم بهزیستی به یک محقق آلمانی اعطا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دکتری افتخاری در مراسمی با حضور دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به پروفسور هانس هیلگر روپرز اعطا شد.

پروفسور «هانس هیلگر روپرز» محقق و مدیر مرکز ژنتیک مولکولی انستیتو مکس پلانک (Max Planck) برلین ، طی دهه گذشته در امور تحقیقاتی و آموزشی مربوط به ژنتیک کم توانی های ذهنی در ایران که در مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام شده ، مشارکت داشته است.

دکتر سعید سهراب پور قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، ریاست و معاونان، مدیران گروههای آموزشی و جمع کثیری از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نیز در این مراسم شرکت داشتند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت پیش از اعطای لوح دکتری افتخاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به پروفسور روپرز، ضمن قدردانی از زحمات وی در تحقیقات انجام شده است گزارش کوتاهی از وضعیت سلامت جامعه ایران در بخش های مختلف ارائه داد.

دکتر حمیدرضا خرم خورشید رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از همکاری پروفسور روپرز در طول دهه گذشته با این دانشگاه قدردانی کرد و افزود: این دانشگاه با ۲۱ دپارتمان تخصصی و هشت مرکز تحقیقاتی از جمله مرکز تحقیقات ژنتیک، به تعلیم و تربیت بیش از یک هزار و ۷۰۰ نیروی متخصص در رشته های خاص حوزه های رفاه اجتماعی، سلامت اجتماعی، سلامت روانی و توانبخشی می پردازد.

پروفسور حسین نجم آبادی رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نیز گزارش کوتاهی از تحقیق انجام شده در مرکز تحقیقات ژنتیک این دانشگاه با مشارکت پرفسور روپرز، در خصوص ژنتیک کم توانی های ذهنی در ایران ارائه داد.

در پایان این مراسم دکتر ملک زاده با همراهی دکتر سهراب پور، دکتر خرم خورشید ، دکتر محسنی بندپی (معاون اموربین الملل دانشگاه) و پروفسور نجم آبادی ، اساتید و متخصصان برجسته کشور که ملبس به لباس رسمی فارغ التحصیلی و نشانه های بالاترین درجه علمی بودند، دکتری افتخاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی را به پروفسور روپرز اعطا کرد.