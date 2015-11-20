تفكر بسیج امروز مرزهای ایران را شكافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن زاده در خطبه های نماز جمعه این هفته اهواز با تبریک هفته بسیج اظهار كرد: بسیج در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نقش بی بدیلی در استقرار و تقویت نظام جمهوری اسلامی داشت كه اوج آن را در هشت سال دفاع مقدس و دفاع از خاک این كشور به خوبی دیدیم.

وی با تاكید بر اینكه مسئولان موظف به حمایت همه جانبه از بسیج هستند عوان كرد: امروز روحیه بسیجی مرزهای ایران را شكافته و به سایر كشورها از جمله لبنان، سوریه، عراق و بحرین نیز رسیده است. بی شک ملت های این كشورها با وجود داشتن روحیه بسیجی، آینده بهتری خواهند داشت و زیر بار زور نمی روند.

حجت الاسلام حسن زاده به سفر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر جهادكشاورزی به خوزستان در چند روز اخیر به منظور بررسی آخرین روند اجرای طرح ۵۵۰ هزار هكتاری توسعه كشاورزی خوزستان اشاره كرد و گفت: اجرای این طرح كشاورزی، می تواند باعث تعالی خوزستان و ایجاد رونق در كشاورزی و ایجاد اشتغال پایدار می شود.

امام جمعه موقت اهواز ادامه داد: یكی از مشكلات فراروی این طرح تامین نشدن آب كافی برای زمین های آن است كه انتظار می رود مسئولان با درایت، این مسئله را حل كنند تا این طرح به ثمر برسد.

حجت الاسلام حسن زاده به حملات خونین چند روز اخیر گروه تكفیری - تروریسی داعش به پاریس اشاره كرد و گفت: این گروه تروریست كه چهره اسلام را مخدوش كرده، ساخت و پرداخته كشورهای غربی و برخی حامیان منطقه ای آنها است ولی امروز به قلب اروپا نفوذ كرده و باعث ایجاد رعب و وحشت در كشورهای غربی شده است.

وی با تاكید بر اینكه ما با كشتار انسان های بی گناه در هیچ نقطه از جهان موافق نیستیم، عنوان كرد: جنایت هایی كه در فرانسه رخ داد را مردم سوریه و عراق سال ها با تمام وجود لمس كرده اند ولی كشورها غربی و اروپایی، سكوت خفت باری در مقابل این همه جنایت از خود نشان داده بودند.

خطیب جمعه اهواز، حرکت عظیم زائران اربعین به سمت كربلا را نشانه حقانیت و مظلومیت نهضت حقه شیعه عنوان کرد و افزود: پیام این اجتماع میلیونی و با عظمت نشانه محبت و انسان دوستی شیعیان است که نقطه مقابل گروه های تکفیری و داعش به شمار می رود.