داعش دامن استکبار جهانی را گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، جت الاسلام سید داود شاهچراغی در خطبه های نماز جمعه شهر تنکابن با تبریک آغاز هفته بسیج با اشاره به بیاناتی از امام راحل و مقام معظم رهبری در مورد بسیج از زحمات دکتر ظریف و تیم مذاکرهکننده هستهای کشورمان تشکر کرد و این توفیق را ناشی از تفکر بسیجی برشمرد.
وی بابیان نیازسنجی و کمبودهای جامعه با انتقاد از تخصیص وام خودرو گفت: مگر مشکلات ما فقط دو شرکت خودروسازی است و دولت اعتباری نظیر وام خودرو را به تولید تزریق کند.
شاهچراغی افزود: کاش مردم فرانسه درزمان کشتار حادثه منا وجانباختن تعداد زیادی از حاجیان بیگناه کشورمان پیام تسلیت صادر و یا حتی شمع روشن میکردند.
امامجمعه تنکابن از نیروی انتظامی و نیروی مقاومت بسیج در برخورد با مصادیق بدحجابی در جامعه تشکر کرد.
فرمانده سپاه تنکابن بسیج را از یادگاران امام راحل برشمرد و گفت: امروز ترویج روحیه بسیج ونیروهای مردمی درکشورهای سوریه و عراق مانع پیشرفت گروههای تروریستی در این کشورها شده است.
سرهنگ پاسدار مهرداد بابایی در سخنان پیش از خطبههای نماز جمعه تنکابن، اولین بسیجیان را امام علی (ع) و ائمه اطهار دانست و با اشاره به هجمههای دشمن نسبت به بسیج و تفکر بسیجی افزود: آنچه امروز باید بیشتر به آن توجه شود پایه تفکر بسیجی است.
بابایی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تفکر بسیج گفت: آمریکای جنایتکار از ابتدا با راهاندازی طالبان و امروز نیز با حمایت از گروههای تروریستی داعش، باعث برهم زدن امنیت کشورهای اسلامی منطقه شده است . حمایتها از گروههای تروریستی گریبان غربیها را گرفت و باعث کشته شدن تعداد زیادی از مردم فرانسه شده است.
نظر شما