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۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۰۴

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

آحاد مختلف جامعه برای رسیدن کشور به خودکفایی تلاش کنند

آحاد مختلف جامعه برای رسیدن کشور به خودکفایی تلاش کنند

زنجان-نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: همه آحاد جامعه برای رسیدن کشور به خودکفایی در حوزه های مختلف تلاش کنند و مانع از واردات بی رویه شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه شهر زنجان، با بیان اینکه ایران دارای ظرفیت های مختلف در زمینه توسعه است و باید در این زمینه توجه شود افزود: توجه به توان و تخصص داخلی باعث توسعه و رشد اقتصادی شده و خودکفایی را در پی دارد.

وی ادامه داد: کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند توجه به توسعه و تلاش برای خودکفایی دارد و در این راستا باید به اقتصاد مقاومتی توجه ویژه شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با تاکید بر اینکه در زمینه اقتصاد مقاومتی باید از شعارزده گی پرهیز شود، تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری را نیازمند برنامه ریزی دقیق و عملی عنوان کرد و افزود: توجه به اقتصاد مقاومتی کشور را از هر گونه وابستگی کامل به بیگانگان بی نیاز می کند و در تمامی بخش ها موجب رشد و توسعه می شود.

حجت الاسلام خاتمی افزود: مقام معظم رهبری همواره بر لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید داشته اند و تحقق اقتصاد مقاومتی باعث از بین رفتن چالش های اقتصادی کشور می شود.

وی با تاکید بر لزوم تلاش همه آحاد و بخش های جامعه برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تزلزل و بی توجهی به تحقق اقتصاد مقاومتی را دارای پیامدهای خطرناک برای کشور عنوان کرد و افزود: بی توجهی به اقتصاد مقاومتی راه و بستر نفوذ دشمن را در جامعه فراهم می کند و باید همه برای تحقق اقتصاد مقاومتی هوشیارانه وارد عمل شوند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در ادامه با بیان اینکه بسیج همواره در عرصه های مختلف فعالانه حضور داشته است گفت: بسیج نقش تعین کننده در صحنه های مختلف دشته و توانسته توطئه های دشمنان را علیه نظام خنثی کند.

حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه بسیج از بدنه مردم بوده و به قشر خاصی تعلق دارد افزود: بسیج تنها تفکری است که می تواند در برابر توطئه های دشمنان ایستادگی کند و این امر هم در صحنه های مختلف خود را نشان داده است.

کد مطلب 2972877

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