به گزارش خبرنگار مهر، در بیست و دومین نشست معاونان فنی و عمرانی کلانشهرهای کشور که همزمان با دومین جشنواره، همایش و نمایشگاه عمران شهری در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد، استقرار نظام پذیرش اجتماعی در پروژه های عمرانی به منظور مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در سرنوشت تحولات عمرانی مراکز جمعیتی کشور مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد معاونت های فنی و عمرانی کلانشهرها و شهرهای بزرگ مطالعه در این زمینه را آغاز کنند.

معاونان فنی و عمرانی کلانشهرهای کشور همچنین با تاکید بر اهمیت مدیریت دانش و درس آموخته های فعالیت های عمرانی، خواستار تدوین پیوست مستندسازی پروژه ها از مرحله تعریف و طراحی تا اجرا و بهره برداری شدند تا به این ترتیب دانش تولید شده در هریک از پروژه های عمرانی، در کنار ابتکارات انجام شده به منظور تامین منابع مالی، مشارکت بخش خصوصی و یا رفع معارضات ملکی و تاسیساتی، در پیشبرد سایر پروژه های در حال اجرای کلانشهرهای مختلف راهگشا شود.

در بیانیه پایانی بیست و دومین نشست معاونان فنی و عمرانی کلانشهرهای کشور ضمن اعلام راه اندازی پرتال اطلاع رسانی دبيرخانه کميته معاونان فني و عمراني کلانشهرها، این معاونت ها ملزم شدند به منظور کمک به جریان تبادل اطلاعات فنی میان بخش های مختلف مدیریت شهری، نتیجه مطالعات، ابتکارات و تجربه های خود از اجرای پروژه های اثرگذار عمرانی را در پرتال مذکور بارگذاری کنند.

معاونان فنی و عمرانی کلانشهرهای کشور، بیش از ۱۵ سال است به‌منظور تبادل تجربیات و چاره‌اندیشی در مورد مشکلات و نارسایی‌های مشترک در‌زمینه پروژه‌های عمران شهری، گردهم می‌آیند تا به ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب در این زمینه بپردازند.

به گزارش مهر، مازیار حسینی هم دراین مراسم ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد نظام کارآمد تامین منابع مالی با هدف فراهم کردن نقدینگی موردنیاز پروژه های عمرانی، گفت: مدیریت شهری در حالی که اختیاری در زمینه تامین منابع مالی ندارد، چگونه می تواند ضمن حل مشکل آلودگی هوا، به تامین زیرساخت های عمرانی و شبکه حمل و نقل عمومی بپردازد و در نهایت به آفت ساخت و ساز دچار نشود؟

مشاور ویژه شهردار تهران در امور زیربنایی با بیان آنکه تشکیل شوراهای اسلامی اقدامی مثبت در جهت افزایش مشارکت سیاسی شهروندان بوده است، افزود: شهرداری ها به عنوان بازوی اجرایی شوراهای اسلامی شهرها، چنانچه نتوانند با روش هایی همچون وضع عوارض محلی روی پای خود بایستند، نخواهند توانست پاسخگوی نیازهای حال و آینده کلانشهرها و شهرهای بزرگ کشور باشند و به این ترتیب در شرایطی که بیش از دو سوم جمعیت کشور در شهرها زندگی می کنند، مسائل و مشکلات شهری همیشه جلوتر از راهکارها خواهند بود.

این در حالی است که زمانی فقط رفت و روب و جمع آوری زباله ها بر عهده مدیریت شهری بود اما امروز احداث تونل های ترافیکی، شبکه مترو، تقاطع های غیرهمسطح و خطوط اتوبوس تندرو و انشالله در آینده خطوط قطار سبک شهری نیز توسط شهرداری ها انجام می شود و به همین دلیل باید همانند آنچه در تمام دنیا معمول است، از روش های مطمئن تامین منابع مالی و به ویژه وضع عوارض استفاده کرد.

مشاور ویژه شهردار تهران در امور زیربنایی، با اشاره به اجرای طرح پرداخت تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو، ورود یکباره صدهزار دستگاه خودرو به معابر کلانشهرها و به ویژه تهران را نشانه تصمیم گیری تک مولفه ای در نظام برنامه ریزی کشور دانست و افزود: در شرایطی که ظرف ۶ روز ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به فروش می رسد، آیا می توان ظرفیت معابر کلانشهرها و شهرهای بزرگ را ظرف همین مدت کوتاه افزایش داد؟ به راستی پارلمان های شهری چگونه باید در قبال تبعات این تصمیم پاسخگو باشند در حالی که حتی مورد مشورت قرار نگرفته اند؟

وی در عین حال با بیان آنکه بیش از ۹۰ درصد از زیرساخت های پیش بینی شده در طرح های توسعه شهر تهران محقق شده است، موضوع ترافیک را مساله ای خارج از حوزه تامین زیرساخت ها دانست و افزود: مساله ترافیک باید با رویکردهای فرهنگی حل شود.

حسینی در ادامه با اشاره به ظرفیت بالای جامعه مهندسان کشور در حوزه صنعت راه و ساختمان، این صنعت را به مثابه یک موتور محرک برای اقتصاد کشور دانست و گفت: صنعت راه و ساختمان حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی را پوشش داده است و نزدیک به ۲۰۰ صنعت وابسته دارد. متخصصان این حوزه به تکنیک های روز دنیا دسترسی یافته اند و از این رو ایران می تواند به راحتی در حوزه غرب آسیا، چه در زمینه تولید و تامین مصالح و چه در زمینه طراحی و اجرای سازه های مختلف عمرانی حرف اول را بزند.