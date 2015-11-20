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۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۵۶

گزارش تصویری تشریحی؛

انفجار سیلندر گاز در آبدانان یک کشته و چهار مجروح برجای گذاشت

انفجار سیلندر گاز در آبدانان یک کشته و چهار مجروح برجای گذاشت

ایلام-فرماندار شهرستان آبدانان گفت: انفجار سیلندر گاز در آبدانان یک کشته و چهار مجروح برجای گذاشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۷:۲۰ دقیقه امروز، انفجار سیلندر گاز در منزل مسکونی یک شهروند آبدانانی حادثه آفرید و باعث کشته شدن پدر خانواده و مجروح شدن مابقی اعضای خانواده شد.

فرماندار آبدانان به خبرنگار مهر گفت: این حادثه که صبح امروز اتفاق افتاد، باعث کشته شدن یک شهروند آبدانانی در دم و مجروح شدن اعضای خانواده وی شد.

مجید عسگری افزود: در این حادثه پدر خانواده در دم جان باخت و زن و سه فرزند دیگرش نیز به شدت آسیب دیدند.

وی تصریح کرد: چهار نفر از اعضای این خانواده پنج نفری که به شدت آسیب دیده اند به بیمارستانی در اصفهان اعزام شده اند.

فرماندار آبدانان اضافه کرد: علت اصلی این اتفاق به طور قطعی مشخص نشده اما احتمالاً تجمع گاز سیلندر خانگی طی شب گذشته و سهل انگاری و روشن کردن کبریت یا لامپ باعث جرقه زدن برق این خانه شده و انفجار رخ داده است.

شنیده ها حاکی از این است که مادر این خانواده به شدت آسیب دیده و بیش از ۵۰ درصد سوختگی گزارش شده است.

همچنین وضعیت جسمانی دو پسر و یک دختر این خانواده نیز وخیم گزارش شده است.

شهرستان آبدانان در فاصله ۱۶۰ کیلومتری جنوب استان ایلام قرار دارد.

عکاس: وحید حاجیان

کد مطلب 2972884

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    نظرات

    • عبدالله اسماعیلی ۲۲:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۹
      0 0
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      خیلی متاثر شدم بابت این خبر ... برای پدر درگذشته از خداوند طلب آمرزش و شادی دارم ....
    • وفا ۰۸:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
      0 0
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      واقعا ناراحت کننده اس
    • شایان ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
      0 0
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      واقعا اتفاق متاثر کننده ای بود ...

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