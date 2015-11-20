پوتين روند حملات هوايی در سوريه را پيگيری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رئیس جمهور روسیه فرایند عملیات هوایی این کشور علیه تروریست ها در سوریه را پیگیری می کند.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در این رابطه اعلام کرد: «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه روند عملیات هواییِ کنونی این کشور در سوریه را پیگیری می کند.

پسکوف گفت: «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه و رئیس ستاد مشترک ارتش قرار است در دیدار با پوتین، گزارش های مربوط به روند اجرایی عملیات هوایی در سوریه را به اطلاع وی برسانند.

وی تصریح کرد: رئیس جمهور روسیه در روزهای گذشته در نشست مرکز عملیات واقع در مقر وزارت دفاع روسیه شرکت و تأکید کرد که حملات هوایی روسیه به مواضع تروریستها در سوریه در چارچوب دفاع از کشور و شهروندان روسیه است.

به گزارش مهر، روسیه از چهارشنبه مصادف ۳۰ سپتامبر سال جاری، اعلام کرد که در راستای قوانین بین المللی و بنا به درخواست دولت مشروع سوریه حملات هوایی خود به تروریست های تکفیری داعش در این کشور را آغاز می کند.

گفتنی است، مقامات روسیه در چارچوب قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مصوب سال ۱۹۷۴ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل، اعلام کرده بودند که حملات هوایی آن ها به تروریست ها در سوریه بنا به درخواست دولت قانونی این کشور بوده و لذا موضوع حمایت ها از سوریه در راستای مبارزه با گروه تروریستی داعش در این کشور بر اساس منشور ملل متحد و در چارچوب قوانین بین المللی محسوب می شود.