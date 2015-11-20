حوادث پاریس تاوان حمایت کورکورانه فرانسه از داعش است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‏‏ الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‏‌های‏ نماز عبادی- سیاسی جمعه شهر گرگان به حملات گسترده داعش به شهر پاریس اشاره کرد و افزود: براساس افشاگری‏ های سایت‏ های غربی و کتاب‏ هایی که خودشان نوشته‏ اند، آمریکا و اروپایی برای رسیدن به مقاصد استکباری‏شان در خاورمیانه، گروه‏ های تکفیری نظیر داعش را درست کرده‏ اند. گروه‏ هایی که به هیچ‏ یک از اصول و ارزش‏ های انسانی پایبند نیستند.

به گفته وی، ایران در سال‏ های اخیر همواره اعلام کرده بود که آتش به راه انداختن چنین گروه‏ هایی عاقبت دامن آمریکا و اروپا را خواهد گرفت و حوادث اخیر پاریس که طی آن جان بسیاری از شهروندان بی‏گناه فرانسوی گرفته شد همان تاوانی است که ایران پیش‏بینی کرده بود.

نماینده ولی ‏فقیه در استان گلستان خاطرنشان کرد: در بین کشورهای عربی، تنها کشور سوریه بود که در مقابل سیاست‏ های استعماری غربی‏ ها و وحشی‏گری‏ های تکفیری ‏ها مقاومت کرد که دشمنان می‏ خواهند به هر قیمتی شده این مقاومت را درهم بشکنند.

آیت‏ الله نورمفیدی در ادامه به پنج آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان حضرت امام(ره) نیز اشاره کرده و ادامه داد: بسیج پدیده بی‏سابقه در جهان است نیروی منسجم مردمی که از زمان تشکیل تاکنون، در ابعاد مختلف از نظام و کشور مواقبت و مواظبت کرده و خدمات شایان توجه‏ای داشته است.

خطیب نمازجمعه گرگان هم‏چنین اضافه کرد: هرچند بایستی در همه زمان‏ها مراقب تحرکات دشمن باشیم اما امروز نوع دفاع از نظام اسلامی توسط بسیج فرق دارد و کسی که توطئه ‏های شیطان بزرگ را بشناسد و به فرموده مقام معظم رهبری در مقابل خطر نفوذ دشمن بایستد بسیجی محسوب می‏ شود.

نماینده مردم استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری به تبیین مهمترین راه‏های نفوذ دشمن به جامعه اسلامی پرداخت و گفت: شبکه‏ های اجتماعی و موبایلی، نابود کردن اساس خانواده و بی ‏اهمیت جلوه‏ دادن اقتصاد مقاومتی راه‏هایی است که دشمن تلاش دارد از این طریق نظام و کشور را دچار فروپاشی کند.

آیت‏الله نورمفیدی در بخش دیگری، سیاست ‏های کلی محیط‏ زیست کشور که نظام توسط مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت تعیین و جهت اجرا به دولت ابلاغ شده را فرصت مغتنمی برای حفاظت هرچه بیشتر از محیط زیست اعلام کرد که لازم است با برنامه‏ ریزی دقیق و اجرای مستمر آن، سیاست‏های ابلاغی تحقق یابد.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان در پایان، خود و دیگران را به تقوای الهی دعوت کرد.