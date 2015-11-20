حوادث پاریس تاوان حمایت کورکورانه فرانسه از داعش است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبههای نماز عبادی- سیاسی جمعه شهر گرگان به حملات گسترده داعش به شهر پاریس اشاره کرد و افزود: براساس افشاگری های سایت های غربی و کتاب هایی که خودشان نوشته اند، آمریکا و اروپایی برای رسیدن به مقاصد استکباریشان در خاورمیانه، گروه های تکفیری نظیر داعش را درست کرده اند. گروه هایی که به هیچ یک از اصول و ارزش های انسانی پایبند نیستند.
به گفته وی، ایران در سال های اخیر همواره اعلام کرده بود که آتش به راه انداختن چنین گروه هایی عاقبت دامن آمریکا و اروپا را خواهد گرفت و حوادث اخیر پاریس که طی آن جان بسیاری از شهروندان بیگناه فرانسوی گرفته شد همان تاوانی است که ایران پیشبینی کرده بود.
نماینده ولی فقیه در استان گلستان خاطرنشان کرد: در بین کشورهای عربی، تنها کشور سوریه بود که در مقابل سیاست های استعماری غربی ها و وحشیگری های تکفیری ها مقاومت کرد که دشمنان می خواهند به هر قیمتی شده این مقاومت را درهم بشکنند.
آیت الله نورمفیدی در ادامه به پنج آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان حضرت امام(ره) نیز اشاره کرده و ادامه داد: بسیج پدیده بیسابقه در جهان است نیروی منسجم مردمی که از زمان تشکیل تاکنون، در ابعاد مختلف از نظام و کشور مواقبت و مواظبت کرده و خدمات شایان توجهای داشته است.
خطیب نمازجمعه گرگان همچنین اضافه کرد: هرچند بایستی در همه زمانها مراقب تحرکات دشمن باشیم اما امروز نوع دفاع از نظام اسلامی توسط بسیج فرق دارد و کسی که توطئه های شیطان بزرگ را بشناسد و به فرموده مقام معظم رهبری در مقابل خطر نفوذ دشمن بایستد بسیجی محسوب می شود.
نماینده مردم استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری به تبیین مهمترین راههای نفوذ دشمن به جامعه اسلامی پرداخت و گفت: شبکه های اجتماعی و موبایلی، نابود کردن اساس خانواده و بی اهمیت جلوه دادن اقتصاد مقاومتی راههایی است که دشمن تلاش دارد از این طریق نظام و کشور را دچار فروپاشی کند.
آیتالله نورمفیدی در بخش دیگری، سیاست های کلی محیط زیست کشور که نظام توسط مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت تعیین و جهت اجرا به دولت ابلاغ شده را فرصت مغتنمی برای حفاظت هرچه بیشتر از محیط زیست اعلام کرد که لازم است با برنامه ریزی دقیق و اجرای مستمر آن، سیاستهای ابلاغی تحقق یابد.
نماینده ولی فقیه در استان گلستان در پایان، خود و دیگران را به تقوای الهی دعوت کرد.
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