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۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۵۹

هفته دوازدهم لیگ برتر؛

ترکیب تراکتورسازی و سیاه جامگان مشخص شد

ترکیب تراکتورسازی و سیاه جامگان مشخص شد

تبریز – ترکیب دو تیم تراکتورسازی و سیاه جامگان که از ساعت ۱۵:۱۵ امروز از چهارچوب رقابت های هفته دوازدهم لیگ برتر به مصاف هم می روند مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تونی اولیویرا سرمربی تراکتورسازی برای دیدار امروز از محمدرضا اخباری درون دروازه و از شجاع خلیل زاده، کارلوس کاردوسو، سعید آقایی، محمد ایرانپوریان، بختیار رحمانی، آیان رامسی، شاهین ثاقبی، سروش رفیعی، آگوستو سزار و حمزه یونس در ترکیب اصلی تیمش استفاده کرده است.

در آن سوی میدان نیز فرهاد کاظمی سرمربی سیاه جامگان از محمدحسین عیش افشار درون دروازه تیمش و از امیر تیزرو، سید میثم حسینی، سالار افراسیابی، سعید مهدی پور، احمد کامدار، محسن دلیر، غلامرضا عنایتی، مصطفی احمدی، محمد حسن عین افشار و بهروز افشار فروغی در ترکیب تیم خود استفاده می کند.

دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز و سیاه ‌جامگان مشهد ساعت ۱۵:۱۵ امروز از چهارچوب رقابت های هفته دوازدهم لیگ برتر آغاز می ‌شود.

هم اکنون تیم تراکتورسازی از ۱۱ بازی قبلی خود ۱۴ امتیاز گرفته و در رده دهم جدول رده بندی قرار گرفته است. شاگردان فرهاد کاظمی نیز در تیم سیاه جامگان با همین تعداد بازی و هفت امتیاز در رده چهاردهم جدول ۱۶ تیمی لیگ برتر قرار دارند.

کد مطلب 2972887

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