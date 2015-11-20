ترکیب تراکتورسازی و سیاه جامگان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تونی اولیویرا سرمربی تراکتورسازی برای دیدار امروز از محمدرضا اخباری درون دروازه و از شجاع خلیل زاده، کارلوس کاردوسو، سعید آقایی، محمد ایرانپوریان، بختیار رحمانی، آیان رامسی، شاهین ثاقبی، سروش رفیعی، آگوستو سزار و حمزه یونس در ترکیب اصلی تیمش استفاده کرده است.

در آن سوی میدان نیز فرهاد کاظمی سرمربی سیاه جامگان از محمدحسین عیش افشار درون دروازه تیمش و از امیر تیزرو، سید میثم حسینی، سالار افراسیابی، سعید مهدی پور، احمد کامدار، محسن دلیر، غلامرضا عنایتی، مصطفی احمدی، محمد حسن عین افشار و بهروز افشار فروغی در ترکیب تیم خود استفاده می کند.

دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز و سیاه ‌جامگان مشهد ساعت ۱۵:۱۵ امروز از چهارچوب رقابت های هفته دوازدهم لیگ برتر آغاز می ‌شود.

هم اکنون تیم تراکتورسازی از ۱۱ بازی قبلی خود ۱۴ امتیاز گرفته و در رده دهم جدول رده بندی قرار گرفته است. شاگردان فرهاد کاظمی نیز در تیم سیاه جامگان با همین تعداد بازی و هفت امتیاز در رده چهاردهم جدول ۱۶ تیمی لیگ برتر قرار دارند.