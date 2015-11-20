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۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۰۴

امام جمعه یاسوج عنوان کرد:

داعش مأموریتی جز تخریب اسلام ندارد

داعش مأموریتی جز تخریب اسلام ندارد

یاسوج- امام جمعه یاسوج گفت: گروه تروریستی داعش مأموریتی جز تخریب اسلام ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علی اصغر حسینی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر یاسوج با اشاره به حملات تروریستی داعش در پاریس افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند تروریست دست ساخته غرب روزی به دامن خودش باز خواهد گشت.

وی بیان کرد: کشورهای که مهد ترویست پروری هستند و از تروریست حمایت می کنند روزی آتش فتنه اش خودش را می گیرد و اکنون این اتفاق در پاریس افتاده است.

حسینی تصریح کرد: حادثه تروریستی پاریس در وهله نخست مصداقی از وعده خداوند بود که هر کس به دنبال اعمال نادرست است، خودش نیز گرفتار خواهد شد.

وی افزود: همکاری رژیم‌های استکباری آمریکا و اسرائیل با داعش بر همه مشخص و واضح بوده و اکنون خود آن‌ها گرفتار آتش این گروهک تروریستی شدند.

امام جمعه یاسوج با محکوم کردن حادثه تروریستی در پاریس گفت: امروز باید قدرت‌های استکباری بفهمند که داعش و القاعده چه بلاهایی بر سر مسلمانان در سال‌های اخیر آورده‌اند.

حسینی بیان کرد: داعش و گروه‌های تکفیری برای مبارزه با اسلام تولید شده‌اند و آغاز تولد این مولودهای شوم به هنگام بیداری اسلامی و خیزش سریع اسلام در جهان بود از این رو آنها مأموریت جز تخریب اسلام ندارند و کشورهای استکباری ازآنان حمایت می کنند.

وی در ادامه به فرمان تاریخی امام در آذرماه سال ۵۸ و تأسیس بسیج مستضعفین اشاره کرد و گفت: بصیرت والای امام موجب شکل‌گیری این شجره طیبه شد که امروز تفکر مردان آزاده جهان است.

حسینی تاکید کرد: این نیروی بزرگ برای مقابله با دشمن در هر صحنه‌ای اعم از جنگ سخت و نرم راه‌اندازی شد و تنها در یک عرصه وظیفه خدمت ندارد بلکه حوزه وظایف بسیج گسترده است.

  

کد مطلب 2972893

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