خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: همزمان با ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار در بیش از ۸۰ مرکز استانی و شهرستانی در سراسر کشور، کارگران و بازنشستگان در شهر قائم‌شهر گردهم آمدند.

انتقاد از تقلیل و اخراج کارگران، اجرا نشدن قانون کار ولزوم رفع مشکلاتشان از جمله مسائلی بود که در این همایش مطرح شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران در همایش تجمع کارگران به مناسبت سالروز تصویب قانون کار که ظهر جمعه پایان یافت، بابیان اینکه ما باید از دستاوردهای انقلاب پاسداری کنیم، اظهار داشت: اولین گروهی که به ندای انقلاب لبیک گفتند کارگران بودند.

کارگران دچار بازیهای سیاسی شدند

نصر اله دریابیگی ادامه داد: کارگران امروز، دچار بازی‌های سیاسی، زر زوز و تزیور شدند و حدود ۹۰ درصد کارگران تقلیل و کاهش پیدا کردند.

وی با اظهار تأسف از اخراج و تعدیل نیرو به بهانه‌های خصوصی‌سازی و توسعه، بیان کرد: واحدهای صنعتی زیادی دستخوش بی‌تدبیری شده و بلایی که بر سر نساجی آمده پرسود خودروها آمده است.

دریابیگی اذعان کرد: کارگران نساجی مازندران به ۴۰۰ نفر تقلیل و بیش از سه ماه است که حقوق نگرفتند و لیست بیمه هم برایشان رد نشده ولی آقایانمی‌خواهند برای فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها فرش قرمز پهن کنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر تصریح کرد: ما نمی‌گذاریم قانون کار که یادگار امام و مقام معظم رهبری است به نفع ثروتمندان پولدار عوض شود.

دریابیگی بابیان اینکه به بهانه طرح نظام سلامت به دنبال گرفتن بیمارستان و درمانگاه‌های تأمین اجتماعی هستند، گفت: دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است.

حقوق نگرفتن کارگران شرم آور است

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان از حقوق نگرفتن کارگران ابراز شرم کرد و اظهار داشت: ائمه اطهار قبل از اینکه عرق کارگر خشک شود مزدش را می‌پرداختند ولی حالا خلاف انصاف و مروت است که کارگران چهار ماه حقوق نگیرند.

آیت الله معلمی تصریح کرد: عموم نمایندگان مجلس مردم‌گرا بوده و احساس مسئولیت می‌کنند و اگر براثر خلأ قانونی حق کارگر ضایع شود برای جبران آن می‌توانند طرح و لایحه ارائه دهند ولی اجرا نشدن قانون کار رنج‌آور است که نمایندگان می‌توانند پیگیر آن باشند.

محمد دامادی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هنر امام خمینی (ره) این بود که در هر شرایطی کارگران در خانه ملت از حقوق حقه خود دفاع می‌کردند.

بجای ساخت سریال پایتخت از کارخانه های تعطیل شده بگویند

دامادی بابیان اینکه گله من از ابتدای خدمت این بود که گیر ما کارگران نیستند، گفت: در نطق خود در مجلس هم گفته‌ام به‌جای ساخت سریال پایتخت از کارخانه‌های تعطیل‌شده ما بگویند و حقوقشان را فریاد بزنند.

وی با بیان اینکه ثروتمندان زروزیور مشخص هستند و باید جلوی فساد سیستماتیک را گرفت، شرکت‌ها را یکی از آفات کشور دانست و افزود: تأمین اجتماعی متعلق به کارگران است باید به حرف‌هایشان گوش داد و در خصوص اموال مسئولان و دستگاه‌هایشان شفاف بازی کرد.