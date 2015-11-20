تساوی سپاهان و نفت تهران در نیمه نخست/همه بدنبال تساوی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۵:۱۵ امروز با برگزاری چهار دیدار ادامه پیدا کرد که در یکی از مهمترین بازی‌ها تیم سپاهان در ورزشگاه فولادشهر به مصاف نفت تهران رفت که نیمه نخست این بازی با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.

ابتدا این تیم نفت بود که از میزبان خود پیش افتاد. گل این تیم را علی قربانی در دقیقه ۳۶ به ثمر رساند. در دقیقه ۳۴ این نیمه نفت صاحب یک ضربه پنالتی شد که علی بوحمدان آن را از دست داد. در دقیقه ۴۵ بازی مهدی شریفی گل تساوی را به ثمر رساند.

نتایج نیمه نخست دیدارهای همزمان لیگ برتر به شرح زیر است:

* سپاهان یک - نفت تهران یک

- گل: علی قربانی (۳۶) برای نفت تهران و مهدی شریفی (۴۵) برای سپاهان

* صبای قم صفر - ذوب آهن اصفهان صفر

* تراکتورسازی تبریز صفر - سیاه جامگان مشهد صفر

* سایپا صفر - ملوان انزلی صفر