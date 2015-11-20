پیروزی نهایی بر داعش نزدیک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «شیخ نبیل قاووق» معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان با اشاره به نبرد نیروهای مقاومت با تروریست های تکفیری داعش در سوریه تصریح کرد: پیروزی نهایی بر داعش و گروه های وابسته به آن نزدیک است.

بر اساس این گزارش، وی همچنین با اشاره به انفجارهای تروریستی اخیر در ضاحیه بیروت، اظهار داشت: ما پاسخ انفجارهای تروریستی در بیروت را در میدان نبرد به تکفیریها خواهیم داد.

معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان ادامه داد: نیروهای مقاومت برای ریشه کن کردن تروریسم که داعش نماد آن است، تمام تلاش خود را به کار بسته اند؛ آنها تا زمان نابودی کامل داعش آرام نخواهند گرفت.

شیخ قاووق تصریح کرد: تا زمانی خطر تکفیریها در سوریه وجود دارد، لبنان نیز در معرض تهدید قرار دارد؛ نیروهای مقاومت همواره در میدان باقی خواهند ماند، مواضع تکفیریها را هدف قرار داده و از پیروزی نهایی مطمئن هستند.

وی افزود: تروریست های تکفیری ما را نمی شناسند، ملت ما را نمی شناسند و به همین دلیل گمان می کنند انفجارهای تروریستی در ضاحیه بیروت، مسأله ای است که ملت لبنان را می ترساند، اما خود آنها بارها دیده اند که شجاعت ما به شجاعت رسول الله (ص) و امام علی (ع) و امام حسین (ع) متصل است.