تردید اروپا به «شنگن»/ تأکید بر لزوم بازنگری در پیمانها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نخست وزیر مجارستان در اظهاراتی از لزوم بازنگری در پیمان های اتحادیه اروپا خبر داد.

«ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان در این رابطه گفت: زمان آن رسیده است تا به بازنگری در پیمان ها و شاخص های اساسی اتحادیه اروپا پرداخته و با این کار از افراط گرایی در سراسر این قاره جلوگیری کنیم.

اوربان به پیشنهاد هلند در راستای لزوم سخت گیری بیشتر اتحادیه اروپا در کنترل گذرنامه های خارجی موسوم به «‌مینی شنگن»‌ اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر، نه تنها پیمان شنگن بلکه دیگر شاخص های این اتحادیه ناکارآمد شده و نیاز به بازنگری دارند.

نخست وزیر مجارستان بدون اشاره به حمایت های کشورهای غربی که باعث به وجود آمدن پدیده تروریسم و افراطی گری در جهان شده است، افزود: وقایع اخیر نشان داد که اگر می خواهیم با تهدید تروریسم مبارزه موثرتری داشته باشیم باید این کار را انجام دهیم.

وی بی توجه به منشأ ایجاد بحران آوارگان تأکید کرد: اگر نمی خواهیم بحران مهاجرت امنیت کشورها را به خطر بیندازد، باید قوانین جدیدی در این باره تدوین و اجرا کنیم.

پیشتر «مارین لوپن» رهبر جبهه ملی فرانسه در سخنانی، سیاست های اتخاذی غرب را موجب بی ثباتی در خاورمیانه در نتیجه سرازیر شدن موج مهاجران به فرانسه و کشورهای اروپایی دانسته و گفته بود: در نتیجه سیاست های نادرست، اکنون این کشورها هستند که باید بهای آن را بپردازند. اگر بی ثباتی در سوریه رخ نمی داد، بحران کنونی مهاجران هم اتفاق نمی افتاد. همه چیز از همین جا شروع شد .باید از فراسوا اولاند و نیکلا سارکوزی برای آنچه امروز شاهدش هستیم تشکر کنیم.

وی تصریح کرده بود: راه حل بشردوستانه این رخداد این است که سوریه را بی ثبات نکنیم.