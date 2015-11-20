تیم بسکتبال بانوان رعنای گرگان مقابل استقلال جنوب به پیروزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم و پایانی دور رفت رقابت های سوپرلیگ (ب) بسکتبال بانوان کشور در گروه اول، بعد از ظهر جمعه در خانه بسکتبال گرگان برگزار شد که تیم رعنای گرگان با نتیجه ۶۰ بر ۳۶ مقابل تیم استقلال جنوب تهران به پیروزی رسید تا به مکان سوم جدول صعود کند.

در دیگر دیدار این گروه، تیم برق جدید فارس با برتری ۶۵ بر ۴۳ مقابل وحدت آریا تهران، صدرنشین شد.

در جدول رده بندی گروه اول، تیم های برق جدید فارس و وحدت آریا تهران با سه پیروزی در مکان های اول و دوم جدول قرار دارند، تیم های رعنای گرگان و سمای تهران با دو پیروزی در رده های سوم و چهارم جای گرفته اند و تیم استقلال جنوب تهران بدون پیروزی در مکان پنجم و آخر جدول ایستاده است.

دور برگشت رقابت های سوپرلیگ (ب) بسکتبال بانوان کشور در گروه اول، ۱۲ و ۱۳ آذر در شیراز آغاز می شود که تیم رعنای گرگان در این هفته استراحت دارد.

نماینده گرگان در نخستین دیدار خود در دور برگشت، چهارشنبه ۱۸ آذر در تهران به مصاف تیم سما خواهد رفت.