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۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۱۲

/ تكرار / وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفت و گو با مهر :

آئين نامه " وب سايت " ها و " وبلاگ " ها بايد تدوين شود

آئين نامه " وب سايت " ها و " وبلاگ " ها بايد تدوين شود

وزير ارشاد با تاكيد بر ضابطه مند شدن وبلاگ ها و سايت ها گفت : همانطور كه براي ديگر رسانه ها ضابطه و قانوني وجود دارد، براي فضاي "وب" نيز بايد ضوابطي تدوين شود .

محمد حسين صفارهرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفت وگو با خبرنگار "مهر" با اشاره به بودجه فرهنگي سال آينده دولت ، گفت : هنوز بحث افزايش بودجه فرهنگي منتفي نيست و دوستان در كميسيون فرهنگي مجلس نيزنسبت به افزايش اين بودجه ابراز اميدواري مي كنند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره ساماندهي وبلاگ ها و سايت ها، گفت : حالت رهاشدگي براي چنين رسانه اي چندان مناسب نيست و به همين دليل طبيعي است كه آئين نامه هاي مربوط به وب سايت ها و وبلاگها بايد تدوين شود.

وي قاعده مند كردن اين عرصه را در راستاي تقويت وبلاگ ها و سايت ها برشمرد و افزود : همانطور كه براي ديگر رسانه ها نيز ضابطه و قانوني وجود دارد ، براي فضاي " وب " كه اكنون در نقش رسانه ظاهر شده  نيز،  بايد ضوابطي باشد تا اهمال ها ناديده گرفته نشده  و بنيان اين رسانه سست نگردد . 

صفارهرندي در ادامه پاسخ به سوالات خبرنگار مهر درباره نحوه برخورد ساير كشورها با خبرنگاران ايراني و لزوم برخورد همسان با خبرنگاران خارجي در ايران، اظهار داشت : اين كار از سوي بخش هاي مختلف كشور، نياز به چارچوب هايي دارد و بايد سطح ديپلماتيك ، فرهنگي  و جنبه هاي مختلف ، با هم در نظر گرفته شود و مسئولان نظام نيز با اين ديدگاه همراه هستند .
کد مطلب 297293

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