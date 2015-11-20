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۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۴۷

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس:

برخی استان ها یک متر آزادراه ندارند

برخی استان ها یک متر آزادراه ندارند

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به وضعيت نامناسب جاده های کوهستانی در برخی استان ها، گفت: برخی از استان ها حتی یک متر آزادراه ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر قادری با اشاره به اینکه برخی از استان ها وضعیت خوبی از نظر جاده ای ندارند، گفت: یکی از علل تصادفات رانندگی وضعیت نامناسب جاده ها است و برخی از استان ها تعداد بسیار کمی بزرگراه و آزادراه دارند.

وی با بیان اینکه در برخی استان ها حتی یک متر هم آزادراه نداریم، افزود: استان های کوهستانی جاده های پرپیچ و خم دارند و با وجود آنکه کلانشهر هستند بزرگراه به اندازه کافی در آنها ساخته نشده است.

این نماینده مجلس با اشاره به استان فارس به عنوان یکی از پرتصادف ترین استان های کشور، اظهارداشت: مسيرهاي بين مركز استان فارس با ساير استان ها هنوز به صورت آزادراه در نيامده و همچنان به صورت جاده اي است كه موجب افزايش تصادفات می شود.

قادری با بیان اینکه برای کنترل تصادفات به خصوص در بخش حمل و نقل عمومی مسسافری باید تدابیری اندییشیده شود، افزود: توسعه حمل و نقل ریلی هم از موضوعاتی است که می تواند بر کاهش تصادفات تاثیر گذار باشد.

کد مطلب 2972930
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • رضا ۱۷:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۹
      0 0
      پاسخ
      نماینده محترم در بسیاری از شهرستان های محروم کشور دستگاه رادیولوژی یا سونوگرافی ندارند ازاد راه بزرگراه پیشکش

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