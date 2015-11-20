آمریکا جاسوس رژیم صهیونیستی را پس از ۳۰ سال زندان آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آمریکا «جاناتان پولارد» جاسوس اسرائیلی که پیشتر افسر نیروی دریایی این کشور بود را از زندان آزاد کرد.

«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس امروز این خبر را اعلام و از این اقدام آمریکا استقبال کرده بود.

پولارد در سال ۱۹۸۵ به جرم انتقال اطلاعات سری آمریکا به رژیم صهیونیستی به زندان محکوم و سه دهه را در زندان های آمریکا سپری کرد.

در این راستا، رسانه های وابسته به رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرده بودند که نخست وزیر رژیم صهیونیستی به رسانه های این رژیم دستور داد تا از برجسته نمودن آزادی این جاسوس ۶۱ ساله خودداری کنند تا شاید بتوانند زمینه انتقال وی به سرزمین های اشغالی را فراهم کنند.

این جاسوس تا ۵ سال نمی تواند خاک آمریکا را ترک کند.