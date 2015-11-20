محمود صفرزاده در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان دارای عرصه های زیستی بسیار گسترده است و بسیاری از حیوانات در معرض انقراض در این استان وجود دارند که حفظ، حیات این جانداران و ایجاد امکان برای رشد و تکثیر آنها از برنامه های جدی محیط زیست به شمار می رود.

وی تصریح کرد: متاسفانه با شروع فصل سرد سال و کمبود منابع غذایی در ارتفاعات و دشتهای استان حیوانات به ناچار به پایین دست کوچ می کنند و شکارچیان متخلف نیز از این امر سوء استفاده می کنند.

صفرزاده خاطرنشان کرد: در همین راستا طی روزهای اخیر محیط بانان حیات وحش در کرمان موفق شدند در سه عملیات دو شکارچی را در کرمان دستگیر کنند که از آنها تعدادی اسلحه غیر مجاز نیز کشف شده است.

صفرزاده عنوان کرد: در یک عملیات فرد شکارچی اقدام به شکار چهار عدد کبک کرده بود و در مورد دوم در ارتفاعات چشمه امام رضا، فرد متخلف قبل از شکار دستگیر شد اما در عملیات سوم در کوهپایه فرد متخلف پس از مشاهده محیط بانان از محل متواری شد.

وی تاکید کرد: با تمام موارد شکار غیر مجاز مطابق قانون برخورد خواهد شد و اجازه نخواهیم داد سود جویان به حیات وحش صدمه بزنند.