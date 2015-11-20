به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان با محکوم کردن حملات تروریستی در فرانسه و لبنان گفت: این دومین اقدام تروریستی در فرانسه بود که در اولین مورد چندین نفر قربانی تروریسم در پی حمله به یک دفتر روزنامه در این کشور شدند.

حجت الاسلام عرب پور تصریح کرد: اروپا و آمریکا با حمایت خود از گروه های تکفیری زمینه ساز بروز چنین حوادثی شده اند.

امام جعمه موقت کرمان یادآور شد: امروز می بینیم اروپایی که از داعش حمایت می کرد خود گرفتار این فتنه شده است.

وی با اشاره به لزوم عزم جهانی برای مقابله با تروریسم گفت: ایران اسلامی همواره بر مخالفت با تروریسم و مقابله با آن تاکید کرده است.

حجت الاسلام عرب پور ادامه داد: در این زمینه همه کشورهای جهان به ویژه کشورهای استکبار جهانی باید به صورت عملی وارد میدان شوند و تنها به شعار بسنده نکنند.

وی گفت: کشورها باید سیاست مشخص در این زمینه داشته باشند و اینگونه نباشد که در ظاهر تروریسم را محکوم کنند اما در عمل برای آنها تجهیزات و سلاح ارسال کنند.

امام جمعه موقت کرمان با اشاره به اینکه اسلام دین عطوفت و مهربانی است، گفت: ما این قبیل اقدامات خشونت آمیز که به ویژه با هدف تخریب چهره اسلام صورت می گیرد را محکوم می کنیم.

حجت الاسلام عرب پور به شهادت رسیدن تعدادی از مسلمانان در پی عملیات تروریستی در لبنان طی چند روز گذشته را مورد اشاره قرار داد و افرود: تروریسم عملی قبیح و ناپسند بوده و محکوم است.

گفت: ایران اسلامی با حضور مشاورانی در لبنان، عراق و سوریه برای مبارزه با تروریسم و نابودی داعش تلاش می کند و به طور قطع این تروریستها هستند که بازنده این نبرد خواهند بود.

وی در ادامه به سالروز تشکیل بسیج مستضعفان اشاره و تصریح کرد: مبارزه با نفوذ استکبار جهانی، مبارزه با آسیب های اجتماعی و کمک به دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی سه ماموریت اصلی بسیج است.