دو مجتمع بزرگ درمانی در کرمان ساخته می شود

ابوالقاسم سیف الهی در گفتگو با مهر اظهارداشت: در راستای ارتقاء کیفیت خدمات درمانی در استان کرمان با پیگیریهای استاندار کرمان دو سرمایه گذار در این بخش اعلام آمادگی کردند و به زودی کلنگ ساخت دو مجتمع بزرگ درمانی در کرمان به زمین زده می شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با احداث این دو مجتمع درمانی بزرگ که در نوع خود بی نظیر هستند خدمات بهداشتی در استان ارتقاء یابد.

سیف الهی افزود: طرح احداث دهکده بهداشتی با اختصاص هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار توسط بخش خصوصی احداث می شود که شامل بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی می باشد.

وی امکان اشتغال این طرح را دو هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد.

معاون اعمرانی استاندار کرمان افزود: قرار داد دوم نیز در طول سه سال بسته شده و شامل احداث یک بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی می شود که ۲۰۰ میلیارد تومان در این طرح هزینه می شود و برای هزار نفر اشتغال ایجاد می کند.

وی خواستار حضور سرمایه گذاران در زمینه های مختلف عمرانی در استان کرمان شد و به سرمایه گذاران اطمینان داد حمایت لازم از آنها صورت خواهد گرفت.