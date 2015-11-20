تصویب قطعنامه ضدایرانی در کمیته حقوق بشر مجموع عمومی سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد موسومبه کمیته حقوق بشر با تصویب قطعنامه ای از آنچه نقض حقوق بشر در ایران خواند، ابراز نگرانی کرد.

این قطعنامه با ۷۶ رأی موافق در برابر ۳۵ مخالف و ۶۸ رأی ممتنع به تصویب رسید.

آمریکا نیز که کشورش به حمایت از رژیم های کودتا و یا سرکوبگر در سراسر جهان مشهور شده است، به این قطعنامه رأی مثبت داد.

بر این اساس، قطعنامه غیر الزام آوری که پیش نویس آن را کشور کانادا تهیه نموده است برای بررسی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع می شود.

نماینده ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از این قطعنامه آن را «تحریف واقعیت ها بر اساس معیارهای سیاسی و گزینشی» اعلام کرد.

«حسین دهقانی» دراین باره گفت: قطعنامه مذکور درست زمانی که توافق هسته ای ۱۴ جولای میان ایران و کشورهای ۱+۵ چشم انداز جدیدی را برای همکاری با جامعه بین الملل ایجاد کرده بود، به تصویب رسیده است.

لازم به ذکر است، این قطعنامه توسط عربستان و با حمایت قطر تهیه شده بود.

عربستان سعودی که تهاجم به یمن و سرکوب شدید منتقدین به همراه حمایت های مالی گسترده به گروه های تروریستی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است، بارها به واسطه گردن زدن افراد و موج گسترده ای از اعدام ها مورد انتقاد کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است.

آنچه در این قطعنامه از آن به عنوان نقض حقوق بشر یاد شده است، دستگیری تعدادی از جاسوسان خارجی، عناصر وابسته به تروریستها و مجازات قاچاقچیان مواد مخدر در ایران بوده است.