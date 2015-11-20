حال صنعت طیور خوب نیست/ لزوم نگاه ویژه مسئولان به کارآفرینان

به گزارش خبرنگار مهر، صفدر پیرمرادی ظهر جمعه در حاشیه بازدید خبرنگاران از بزرگترین زنجیره گوشت مرغ و خوراک دام استان خوزستان در شهرستان رامهرمز، اظهار کرد: دولت برای حمایت از صنعت خودرو وام بانکی با بهره ۱۶ درصد و بازپرداخت طولانی مدت پرداخت کرد، درحالی که این امر نه تنها اشتغال جدیدی ایجاد نکرده بلکه به حجم تصادفات جاده ای، آلودگی زیست محطی و ترافیک شهری افزوده است.

وی با بیان اینکه تولیدات کشاورزی در کل دنیا اهمیت ویژه ای دارد و توسعه و حمایت از این صنعت جزو اولویت ها است، افزود: هم اکنون نرخ بهره بانکی پرداختی به طرح های کشاورزی ۲۱ درصد است و این امر برای مابقی صنایع سنگین و سبک بین ۲۴ الی ۳۵ درصد است در حالی که در کشورهای دیگر تسهیلات بانکی اشتغالزا و مولد تنها بین یک الی چهار درصد است.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، بورس و بیمه اتاق بازرگانی اهواز در ادامه با تأکید بر اینکه پایدارترین اشتغال در بخش کشاورزی است، تصریح کرد: متأسفانه ناملایمت های سنوات قبل بخش زیادی از واحدهای تولید گوشت مرغ را یا ورشکسته کرده و یا با نصف ظرفیت مشغول فعالیت هستند.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر اینکه فعالان صنعت طیور همچون سایر فعالان اقتصادی منتظر نتایج برجام و اثرات آن در درون و برون اقتصاد هستند، بیان کرد: تلاش ما این است که با توجه به مازد بودن تولید مرغ در کشور، بر صادرات تمرکز کرده و حضور گسترده در بازارهای جهانی به ویژه بازار کشورهای همسایه داشته باشیم.

وی مالیات و هزینه بیمه تأمین اجتماعی و جریمه های سنوات قبل را سرسام آور عنوان کرد و گفت: جلسات خوبی توسط کمیسیون سرمایه گذاری، بورس و بیمه اتاق بازرگانی اهواز با مسئولان امر برگزار شده که امیدارم با همکاری و همراهی انجمن ها و اتحادیه ها مرتبط با این صنعت موارد فوق به نتیجه برسید.

پیرمرادی با بیان اینکه بعضی از قوانین با سیاست های بهبود فضای کسب و کار همخوانی ندارد، یادآور شد: در استان های دیگر با همکاران و فعالان اقتصادی در ارتباط هستیم و خوشبختانه اجرای برخی قوانین در آن استان ها منعطف و دارای شیب حمایتی از تولیدکنندگان است. بنابراین در خوزستان نیز درخواست داریم تا مسئولان به کارفرمایان و کارآفرینان نگاه ویژه داشته باشند

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، بورس و بیمه اتاق بازرگانی اهواز یادآور شد: بهره بالای بانکی، عدم ثبات قیمت بازار و فقدان صادرات مستمر و مطمئن تولیدکنندگان صنعت طیور را به مرز ورشکستگی کشانده است. متأسفانه حال صنعت طیور خوب نیست.