به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره نشست فنی توجیهی آژانس که پیش از ظهر جمعه در خصوص ایران برگزار شد، به نقل از مدیرکل پادمان های آژانس گفت: آژانس مشغول نگارش ارزیابی نهایی (برنامه هسته‌ای ایران) است و ارزبابی خود را اول دسامبر (۱۰ آذر) منتشر خواهد کرد.

وی گفت: «ترو واریورانتا» مدیرکل پادمان های آژانس در جلسه امروز که نشست فنی - توجیهی آژانس بود، گزارشی را که «یوکیا امانو» (مدیرکل آژانس) درباره ایران منتشر کرده بود برای کشورهای عضو تشریح کرد و عمدتا به مباحث فنی این گزارش پرداخت.

نجفی افزود: واریورانتا در این نشست به بخش هایی از گزارش مدیرکل مبنی بر اینکه مقادیری از اورانیوم غنی شده که افزایش یا کاهش پیدا کرده است و همین طور به این موضوع که ایران درباره اقدامات مقدماتی برای اجرای برجام، کارهایی را شروع کرده است، اشاره کرد.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: واریورانتا همچنین در این نشست توجیهی - فنی آژانس گفت: برخی از سانتریفیوژها که غیرفعال بوده اند توسط ایران جمع آوری و در محلی انبار شدند.

نجفی گفت: مدیرکل پادمان های آژانس در این نشست با اشاره به اجرای نقشه راه و اینکه تمام اقدامات طبق نقشه راه تا ۱۵ اکتبر گذشته کامل شده است، افزود: آژانس مشغول نگارش ارزیابی نهایی خود است و این ارزیابی نهایی را حدود اول دسامبر (۱۰ یا ۱۱ آذر) منتشر خواهد کرد.

وی ادامه داد: در این نشست واریورانتا همچنین اعلام کرد که مدیرکل آژانس، درخواست یک جلسه اضطراری خواهد داد که این جلسه اضطراری ۱۵ دسامبر برگزار می شود و شورای حکام در این جلسه در مورد مسایل گذشته تصمیم گیری می‌کند.

نجفی گفت: در نشست امروز برخی کشورهای شرکت کننده سوالات فنی درباره این گزارش مطرح کردند.

سفیر کشورمان در آژانس گفت: جلسه امروز خیلی خوب برگزار شد و اکنون کشورها آماده می شوند تا هفته آینده در نشست فصلی شورای حکام (پنجشنبه و جمعه) بیانیه خود را قرائت کنند.