به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «لبنان ۲۴»، «عباس ابراهیم» فرمانده کل نیروهای امنیتی لبنان در سخنانی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی دشمن شماره یک لبنان به شمار می رود، گفت: باید تمام تلاش خود را برای مقابله با برنامه ها و توطئه های دشمن صهیونیستی به کار ببندیم.

بر اساس این گزارش، وی ادامه داد: دشمن شماره ۲ لبنان، تکفریها هستند؛ تکفیریهایی که خود، ساخته دست صهیونیستها هستند و این حقیقت در آینده برای افکار عمومی جهان آشکار خواهد شد.

فرمانده کل نیروهای امنیتی لبنان اظهار داشت: رژیم اسرائیل، تکفیریها را به جان ملت های منطقه انداخته تا آنها را نابود سازد. علت این مسأله هم این است که صهیونیستها خود قادر به نابودی ما نیستند و تلاش می کنند اهداف خود را از طریق تکفیریها محقق سازند.

وی با بیان اینکه دستاوردهای امنیتی لبنان، رژیم اسرائیل را دشمن شماره یک ما ساخته است، تصریح کرد: باید در مقابل تهدیدهای صهیونیستها هوشیار باشیم.