برگزاری رزمایش پکن در دریای چین جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین هوا، نیروی دریایی چین اعلام کرد امروز به برگزاری رزمایش نظامی در دریای چین جنوبی مبادرت نموده است.

در بیانیه نیروی دریایی چین آمده است: نظامیان این نیرو با استفاده از ناوشکن ها، ناوچه ها، ناوهای بالگردبر و زیردریایی های جدید رزمایشی را در دریای چین جنوبی برگزار کردند.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است: رزمایش مذکور خارج از پایگاه آموزش نظامی «سانیا» متعلق به نیروی دریایی ارتش چین و با تمرکز بر جنگ علیه زیردریایی ها برگزار گردید.

این بیانیه می افزاید: رزمایش امروز یک تمرین دریایی سالانه و با هدف اجرای دستورات «شی جینپینگ» رئیس جمهور چین و در راستای افزایش توانایی نیروی دریایی این کشور برگزار شد.

این در حالی است که طی ماههای اخیر حضور ناوهای جنگی آمریکا در دریای چین جنوبی تنش هایی بین آمریکا و چین ایجاد کرده است. چینی ها ادعای مالکیت بر جزایر این دریا را دارند.

اوباما ۲۷ آبان ماه سال جاری با حضور در عرشه یک کشتی آمریکایی، از حضور طولانی مدت نظامیان آمریکایی در آبهای دریای جنوب چین و منطقه اقیانوسیه خبر داد و گفت: دیدار من از این محل، تاکیدی بر تعهدات مشترک در مورد آب های این منطقه و آزادی کشتیرانی است.