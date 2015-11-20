چاه های کشاورزی غیرمجاز در بناب نفس منابع آبی را به شماره انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی است که بحث کاهش بارندگی ها، خشکسالی و کم آبی به عنوان یک بحران جدی و عامل خشک شدن و کم آب شدن بسیاری از تالاب ها و رودخانه های کشور به دغدغه و نگرانی بسیاری از کارشناسان و مسئولان مبدل شده است، اما آنچه که نگران کننده تر از این دغدغه هاست کاهش شدید منابع آب زیرزمینی به دلیل استفاده بی رویه از طریق چاههای غیرمجاز و اضافه برداشتهای چاههای مجاز است که پیامدهای آن فاجعه آمیز و عملاً جبران ناپذیر است.

براساس این گزارش، اگر چه شاید بتوان با نصب کنتورهای هوشمند روی چاههای مجاز از اضافه برداشت آنها جلوگیری کرد اما جلوگیری از برداشت آب از چاه های غیرمجاز و انسداد آنها کار چندان راحتی نیست.

با این حال، حکایت تلخ حفاری چاه های غیرمجاز از کی و چگونه در شهرستان بناب آغاز شده است و تاکنون چه تعداد چاه غیرمجاز در کشور شناسایی شده و چه درصدی از این چاه های غیرمجاز به شهرستان بناب شامل می شود، حکایتی شنیدنی است.

فرماندار شهرستان بناب عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران تعداد چاه های غیرمجاز در بناب را بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ حلقه و در مقابل تعداد چاه های مجاز این شهرستان ۳ هزار و ۱۴۰ حلقه اعلام کرد.

چندی پیش وزیر نیرو با هشدار نسبت به بحران آبی کشور نیز گفت: همگی باید دست به دست هم دهیم و قبل از آن که سلامت مردم تهدید شود، بطور جدی به دنبال حل بحران آب باشیم.

اما فرماندار بناب معتقد است شرایط منابع آب در بناب از وضعیت بحران عبور کرده و به یک تهدید جدی تبدیل شده است.

ولی الله فرج اللهی می گوید: از ۵۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در حاشیه دریاچه ارومیه تعداد ۴ هزار و ۷۰۰ حلقه آن در شهرستان بناب قرار گرفته و این در حالی است که تعداد چاههای دارای مجوز ۳ هزار و ۱۴۰ حلقه است.

به گفته این مقام مسئول هم اکنون ۲۸ میلیون مترمکعب آب از چاههای غیرمجاز بناب تخلیه و آسیب های هنگفتی را از این بابت در شرایط بحران کم آبی تحمیل می کند.

فرج اللهی اذعان می کند که طی چند ماه اخیر تعداد هشت حلقه چاه غیرمجاز با حکم دستگاه قضایی در این شهرستان پلمپ شده و پلمپ ۸۰ حلقه چاه غیرمجاز دیگر نیز در دست اقدام است.

وی با تأکید بر ضرورت نصب کنتور هوشمند روی تمام چاهها اظهار کرد: از امسال و با نصب و راه اندازی ۱۰۰ درصدی این کنتورها میزان برداشت ها مشخص و از اضافه برداشت آنها جلوگیری خواهد شد.

گفتنی است شهرستان بناب با ۱۴۰ هزار نفر جمعیت در ۱۱۰ کیلومتری جنوب تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی و در فاصله پنج کیلومتری دریاچه ارومیه واقع است.