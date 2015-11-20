جزئیات دیدارهای «پوتین» در ایران؛ دوشنبه دیدار با رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار، رئیس جمهور روسیه در جریان سفر هفته آینده خود به ایران با مقام معظم رهبری و «حسن روحانی» رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهد کرد.

کاخ کرملین با انتشار بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهو روسیه در سفر خود به ایران دوشنبه هفته آینده با آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب دیدار خواهد داشت.

در بیانیه منتشره در این خصوص آمده است: پوتین قرار است در سفر به ایران مسائل مرتبط با روابط دو جانبه از قبیل انرژی هسته ای، نفت و گاز و نیز همکاری های فنی-نظامی را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

همچنین قرار است وی با «حسن روحانی» همتای ایرانی خود نیز دیدار و درباره برخی مسائل به گفتگو و رایزنی بپردازد.