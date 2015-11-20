تساوی برابر تراکتورسازی مثل پیروزی بود/ داوری بازی خوب بود

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز و سیاه جامگان که با نتیجه مساوی به پایان رسید که فرهاد کاظمی بعد از این دیدار در نشست خبری به خبرنگاران گفت: بازی خیلی سخت و تماشایی بود و هر دو تیم موقعیت های زیاد را خراب کردند.

وی با تاکید بر اینکه در ۱۵ دقیقه اول بازی تراکتورسازی حاکم مطلق میدان بود، ادامه داد: ما در اوایل بازی خوب دفاع کردیم و دروازه بان ما اجازه نداد تا دروازه ما باز شود و در بقیه این بازی جذاب هر دو تیم موقعیت داشتند.

کاظمی با تاکید بر اینکه دروازه بان تیمش امروز نقش زیادی در کسب نتیجه تساوی داشت، ابراز داشت: ما تیم جوانی هستیم و همین یک امتیاز برابر تیم بزرگ و پرمهره تراکتورسازی نیز خیلی خوب و باارزش است.

سرمربی تیم فوتبال سیاه جامگان در خصوص داوری این بازی نیز گفت: داوری بازی خوب بود و مشکلی نداشت که نیاز است بیشتر از اینها از داوران لیگ برتر حمایت کنیم چراکه اگر به این داوران احترام بگذاریم آینده داوری کشورمان تامین خواهد شد.

وی با بیان اینکه برخی از بازیکنان ما امروز ضعیف بودند و نکات گفته شده را نتوانستند اجرا کنند، گفت: البته دروازه بان ما امروز خیلی خوب و عالی بود و من امروز یک دروازه بان خیلی خوب به فوتبال ایران معرفی کردم.