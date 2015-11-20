برد شیرین واترپلوی نفت و گاز گچساران با بازیکنان بومی

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه در استخر مجموعه آزادی نفت و گاز گچساران دوتیم نفت و شهید نوفلاح تهران به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۱۰ بر هشت به سود تیم میزبان نفت و گاز به پایان رسید.

پژمان بارون زاده سرمربی تیم واترپلو نفت و گاز گچساران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در فصل جاری ما تیم را با بازیکنان بومی و دوبازیکن تقویتی بستیم و تنها هدف مدیریت و کادر فنی در این فصل بازیکنان سازی و رشد بازیکنان بومی است.

بارون زاده تصریح کرد: براساس چشم انداز سه ساله ای که مدیریت باشگاه و هیئت واترپلو نفت و گاز گچساران ترسیم کرده ما پس از این مدت فقط برای قهرمانی لیگ برتر در مسابقات شرکت خواهیم کرد.

وی افزود: با این پیروزی ما برای بازی با تیم دانشگاه آزاد انگیزه بیشتری پیدا کرده ایم و امیدواریم در مقابل این تیم مدعی که بازیکنان قدری نیز در ترکیب خود دارد با ارائه یک بازی خوب پیروز میدان باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم واترپلو نفت و گاز گچساران در هفته پنجم رقابت های لیگ برتر روز جمعه ۶آذر در تهران به مصاف تیم دانشگاه آزاد خواهد رفت.