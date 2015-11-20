به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز و سیاه جامگان که با نتیجه مساوی به پایان رسید که تونی اولیویرا بعد از این دیدار در نشست خبری به خبرنگاران گفت: همه کار کردیم تا ببریم ولی نشد، امروز موقعیت‌های تراکتور گل نشد و برای همین بازی با نتیجه بدون گل به پایان رسید.

وی با تاکید بر اینکه گردش توپ مان خوب بود و توانستیم در نیمه اول چندین موقعیت مناسب گلزنی بدست آوریم، افزود: اما در نیمه دوم زیاد خوب نبودیم و حریف چند موقعیت داشت که اخباری دروازه بان ما خوب واکنش نشان داد.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با اشاره به اینکه در ۳۰ دقیقه نخست بازی خیلی عالی بازی کردیم، ادامه داد: ما امروز اجازه ندادیم حریف صاحب موقعیت های زیادی شود ولی خومان هم نتوانستیم گل بزنیم با اینکه خیلی تلاش کردیم و برنامه های مختلفی نیز روی دروازه تیم حریف داشتیم.

تونی اولیویرا با بیان اینکه تیم سیاه جامگان نیز کادر فنی خوبی دارد که با راه آهن برابر ما قرار گرفته بودند، گفت: انها امروز بسته بازی کردند و سازماندهی خیلی خوبی درون زمین داشتند.

وی با اشاره به اینکه باید امیدوار به بازی های بعدی باشیم و بیشتر کار و تلاش کنیم، افزود: فصلی که تراکتور نائب قهرمان لیگ شد دیگر تمام شده است و خیلی شرایط با آن زمان فرق کرده است و الان بازیکنان جدید و شرایط متفاوتی داریم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با تاکید بر اینکه از نتایج تیمش راضی نیست، گفت: نباید در گذشته بمانیم و بازی های قبلی گذشته است و باید برای آینده فکری کنیم و چاره ای برای مشکلاتمان پیدا کنیم.